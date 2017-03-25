Двухлетний ребенок сбит поездом в Плюссе

В субботу, 25 марта, около 11:49 мск в Плюссе товарный состав сбил мальчика 2014 года рождения, сообщил источник "Псковской правды".



С множественными переломами ребенок в состоянии комы транспортировалсяя в детскую областную клиническую больницу в Пскове. Врачи боролись за жизнь малыша. но спасти его не удалось. Он скончался по дороге в больницу.



Обстоятельства несчастного случая выясняются.