Александр Котов: Работники культуры - это наши "духовные маяки"

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов культуры региона с профессиональным праздником. " Люди творческих профессий и хранители культурного наследия делают нашу жизнь ярче и духовно богаче, формируют художественный вкус, прививают любовь к прекрасному, пробуждают добрые эмоции, учат думать и сопереживать", - говорится в поздравлении спикера регионального парламента.



"Ваше призвание – это творческий, интересный, благородный, но совсем не лёгкий труд. Вы не просто работаете в сфере культуры – вы служите ей, отдаваясь любимому делу без остатка!" - подчеркнул Александр Котов.

"Работники культуры – это своеобразные «духовные маяки». Именно вам принадлежит огромная роль в сохранении национальной самобытности и воспитании подрастающего поколения, - отметил председатель Собрания. - Благодаря вашей образовательной и просветительской деятельности люди всех возрастов развивают свой творческий потенциал, знакомятся с древними традициями псковской земли, узнают об истории России и становятся патриотами своей малой Родины и нашей великой страны".

Александр Котов поблагодарил работников и ветеранов культуры "за верность профессии, за талант и мастерство" и пожелал им счастья, здоровья, вдохновения и успешной реализации творческих идей и замыслов".



День работника культуры России является профессиональным праздником работников культуры в Российской Федерации, учрежденный Указом Президента от 27 августа 2007 года «О Дне работника культуры» и отмечаемый ежегодно 25 марта.