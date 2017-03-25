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Работники культуры Псковской области получили поздравления от Андрея Турчака

25 Марта 2017 - 12:13
Главная → Хроника дня
Губернатор Андрей Турчак поздравил работников культуры Псковской области с профессиональным праздником. 
"От имени Администрации Псковской области, от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника культуры!" - говорится в тексте поздравления размещенном на официальном портале органов государственной власти региона Pskov.ru.
"Сегодня в государственных и муниципальных учреждениях культуры работают около трех тысяч человек. Благодаря вашему труду, любви к профессии сохраняется сама культура, поддерживается интерес к ней со стороны молодежи, развивается туристский потенциал нашего региона.
Благодарю всех вас за безграничную преданность профессии. Здоровья, благополучия, творческих успехов и вдохновения. С праздником!"

День работника культуры России является профессиональным праздником работников культуры в Российской Федерации, учрежденный Указом Президента от 27 августа 2007 года «О Дне работника культуры» и отмечаемый ежегодно 25 марта. 

День работника культуры празднуется всеми людьми творческих профессий, занятых в областях кинематографии, книгоиздании, искусстве, полиграфии, туризме, спорте и средствах массовой информации – всеми теми, кто вносит неоценимых вклад в духовное развитие общества и популяризацию культурного наследия страны
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