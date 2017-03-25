Работники культуры Псковской области получили поздравления от Андрея Турчака

Губернатор Андрей Турчак поздравил работников культуры Псковской области с профессиональным праздником.

"От имени Администрации Псковской области, от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника культуры!" - говорится в тексте поздравления размещенном на официальном портале органов государственной власти региона Pskov.ru.

"Сегодня в государственных и муниципальных учреждениях культуры работают около трех тысяч человек. Благодаря вашему труду, любви к профессии сохраняется сама культура, поддерживается интерес к ней со стороны молодежи, развивается туристский потенциал нашего региона.