25 Марта 2017
Псков
+4 .. +6 °C
Великие Луки
+5 .. +7 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

На Камчатке проснулся вулкан, спавший несколько сотен лет

25 Марта 2017 - 12:04
Главная → Хроника дня

Вулкан Камбальный на Камчатке после более чем 200 лет сна, начал извергаться. Столб пепла поднялся на высоту до 7 км над уровнем моря, пепельный шлейф растянулся на 150-180 км в южном и юго-западном направлении. 

"На вулкане за предыдущие двое суток произошло более 200 землетрясений. По визуальным данным кордона Прибрежный, расположенного в 30 км к юго-западу от Камбального, в пятницу в 21:50 по Гринвичу (00:50 мск субботы) наблюдался пепловый столб высотой от 3 до 6 км над уровнем моря. Согласно спутниковым данным на 02:33 по Гринвичу (05:33 мск), на высоте 7 км над уровнем моря зафиксирован пепловый шлейф протяженностью около 180 км южного/юго-западного направления. Высота взята по атмосферному профилю", - цитирует ТАСС информацию Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".


Вулкану присвоена угрожающая, оранжевая степень опасности. Есть вероятность выпадания пепла на город Северо-Курильск.

С 1993 года за вулканом ведется спутниковый и визуальный мониторинг, однако извержение стало для ученых сюрпризом.

Это первое извержения Камбального за всю историю наблюдений. Предположительно предыдущее извержение произошло 250 лет назад.

Вулкан Камбальный (Камбальная сопка) расположен к востоку от вулкана Кошелева. В десяти километрах к югу от вулкана находится озеро Камбальное.

Высота - 2161 м.

На вершине расположен кратер удлиненной формы, размером 800 × 400 м, открытый на юго-запад, глубина — 150 м. На склонах вулкана отмечается пять шлаковых конусов.

 
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Праздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить домаЖенское жюри выбрало «Мистера Псков»
Весь фото архив

Видео

Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 22 марта
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50