На Камчатке проснулся вулкан, спавший несколько сотен лет
Вулкан Камбальный на Камчатке после более чем 200 лет сна, начал извергаться. Столб пепла поднялся на высоту до 7 км над уровнем моря, пепельный шлейф растянулся на 150-180 км в южном и юго-западном направлении.
"На вулкане за предыдущие двое суток произошло более 200 землетрясений. По визуальным данным кордона Прибрежный, расположенного в 30 км к юго-западу от Камбального, в пятницу в 21:50 по Гринвичу (00:50 мск субботы) наблюдался пепловый столб высотой от 3 до 6 км над уровнем моря. Согласно спутниковым данным на 02:33 по Гринвичу (05:33 мск), на высоте 7 км над уровнем моря зафиксирован пепловый шлейф протяженностью около 180 км южного/юго-западного направления. Высота взята по атмосферному профилю", - цитирует ТАСС информацию Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".
Вулкану присвоена угрожающая, оранжевая степень опасности. Есть вероятность выпадания пепла на город Северо-Курильск.
С 1993 года за вулканом ведется спутниковый и визуальный мониторинг, однако извержение стало для ученых сюрпризом.
Это первое извержения Камбального за всю историю наблюдений. Предположительно предыдущее извержение произошло 250 лет назад.
Вулкан Камбальный (Камбальная сопка) расположен к востоку от вулкана Кошелева. В десяти километрах к югу от вулкана находится озеро Камбальное.
Высота - 2161 м.
На вершине расположен кратер удлиненной формы, размером 800 × 400 м, открытый на юго-запад, глубина — 150 м. На склонах вулкана отмечается пять шлаковых конусов.
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