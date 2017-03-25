Псковские барды приглашаются к участию во всероссийском конкурсе
25 Марта 2017 - 11:09Главная → Хроника дня
1 марта стартовал заочный конкурс «Я, ты, он, она – вместе целая страна!», который проводится в рамках XXV Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия -2017». Заявки на участие принимаются др 15 мая, сообщили "Псковской правде" организаоторы конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются авторы-исполнители, поэты и творческие коллективы. На конкурс принимаются стихи собственного сочинения и песни (автор слов и музыки, автор музыки, автор слов, исполнитель).
В конкурсе определены номинации:
Победители конкурса «Я, ты, он, она вместе - целая страна!» будут приглашены на XXV Всероссийский фестиваль авторской песни "Гринландия", который традиционно пройдет 21-23 июля в Кировской области.
Подробная информация (номинации, условия участия, положение о конкурсе, заявка на участие) размещена на сайте фестиваля www.grinlandia.ru в разделе "Заочный конкурс".
К участию в конкурсе приглашаются авторы-исполнители, поэты и творческие коллективы. На конкурс принимаются стихи собственного сочинения и песни (автор слов и музыки, автор музыки, автор слов, исполнитель).
В конкурсе определены номинации:
1 номинация - Основной конкурс (участники от 18 лет и старше: поэты, авторы музыки, авторы слов, авторы слов и музыки).
2 номинация – Школьная мастерская (возраст участников до 18 лет включительно: поэты, авторы музыки, авторы слов, автор слов и музыки, исполнитель).
3 номинация - «Украсим Родину садами!», посвященная году экологии в России (без ограничения возраста: поэты, авторы музыки, авторы слов, авторы слов и музыки)
Участник может принять участие в двух номинациях одновременно.
Подробная информация (номинации, условия участия, положение о конкурсе, заявка на участие) размещена на сайте фестиваля www.grinlandia.ru в разделе "Заочный конкурс".
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
25 Марта 2017
- Двухлетний ребенок сбит поездом в Плюссе13:58
- Александр Котов: Работники культуры - это наши "духовные маяки"12:28
- Работники культуры Псковской области получили поздравления от Андрея Турчака12:13
- На Камчатке проснулся вулкан, спавший несколько сотен лет12:04
- Псковские барды приглашаются к участию во всероссийском конкурсе11:09
- Игорь Смолькин переизбран на пост руководителя псковской писательской организации10:56
- Андрей Турчак отчитался о доходах за 2016 год09:34
- Великолукского разбойника посадили в тюрьму на 2,5 года09:32
- Неисправный холодильник может стать причиной пожара09:28
- Из Брянска в Псков приехала победительница конкурса «Все в Псков»24.03, 10:42
- Псков вышел в лидеры по сдаче норм ГТО24.03, 10:02
- «Калинов Мост» выступит перед псковскими фанатами24.03, 10:00
- Псковичам расскажут, как стать участником исторического автопробега23.03, 21:11
- Псковский филиал Россельхозбанка продолжает кредитовать предприятия АПК по ставке не выше 5% годовых23.03, 15:29
- Третий премьерный показ постановки «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» состоится 11 апреля23.03, 12:01
- Александр Малинин выступит в двух городах Псковской области23.03, 12:00
- Тему туберкулеза обсудят в пресс-центре «Псковской правды»23.03, 09:30
- Когда появится чистая вода? Константин Болотин ответит на вопросы псковичей22.03, 15:15
- Кубки главы Пскова уехали в Санкт-Петербург22.03, 10:17
- Псковичи отличились в Гатчине22.03, 09:52
Лидеры обсуждений
- Сергей Колесников станет гостем пресс-центра «Псковской правды»
- Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Пскове (ТАБЛИЦА)
- Прокуратура нашла на дорогах Пскова 21 яму
- ОДН дали отсрочку до конца марта
- Опубликовано расписание новых городских автобусов №112 и №118
- Криминальные итоги года подведут в Пскове 9 марта
- Кондуктор: Автопарк теряет выручку
- Армен Мнацаканян: Теперь чеченцы должны приехать в Псков
- Ольга Стебихова: Чудо на кончиках пальцев
- Кадастровый скачок обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
Фото
Праздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить домаЖенское жюри выбрало «Мистера Псков»Весь фото архив
Видео
Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Весь видео архив