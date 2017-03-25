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Псковские барды приглашаются к участию во всероссийском конкурсе

25 Марта 2017 - 11:09
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1 марта стартовал заочный конкурс «Я, ты, он, она – вместе целая страна!», который проводится в рамках XXV Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия -2017». Заявки на участие принимаются др 15 мая, сообщили "Псковской правде" организаоторы конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются авторы-исполнители, поэты и творческие коллективы. На конкурс принимаются стихи собственного сочинения и песни (автор слов и музыки, автор музыки, автор слов, исполнитель).

В конкурсе определены номинации:

1 номинация - Основной конкурс (участники от 18 лет и старше: поэты, авторы музыки, авторы слов, авторы слов и музыки).

2 номинация – Школьная мастерская (возраст участников до 18 лет включительно: поэты, авторы музыки, авторы слов, автор слов и музыки, исполнитель).

3 номинация - «Украсим Родину садами!», посвященная году экологии в России (без ограничения возраста: поэты, авторы музыки, авторы слов, авторы слов и музыки)

Участник может принять участие в двух номинациях одновременно.

Победители конкурса «Я, ты, он, она вместе - целая страна!» будут приглашены на XXV Всероссийский фестиваль авторской песни "Гринландия", который традиционно пройдет 21-23 июля в Кировской области.

Подробная информация (номинации, условия участия, положение о конкурсе, заявка на участие) размещена на сайте фестиваля www.grinlandia.ru в разделе "Заочный конкурс".
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