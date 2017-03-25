Псковские барды приглашаются к участию во всероссийском конкурсе

1 марта стартовал заочный конкурс «Я, ты, он, она – вместе целая страна!», который проводится в рамках XXV Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия -2017». З

аявки на участие принимаются др 15 мая, сообщили "Псковской правде" организаоторы конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются авторы-исполнители, поэты и творческие коллективы. На конкурс принимаются стихи собственног

о сочинения и песни (автор слов и музыки, автор музыки, автор слов, исполнитель).

В конкурсе определены номинации:



1 номинация - Основной конкурс (участники от 18 лет и старше: поэты, авторы музыки, авторы слов, авторы слов и музыки).



2 номинация – Школьная мастерская (возраст участников до 18 лет включительно: поэты, авторы музыки, авторы слов, автор слов и музыки, исполнитель).



3 номинация - «Украсим Родину садами!», посвященная году экологии в России (без ограничения возраста: поэты, авторы музыки, авторы слов, авторы слов и музыки)



Участник может принять участие в двух номинациях одновременно.

Победители конкурса «Я, ты, он, она вместе - целая страна!» будут

приглашены на XXV Всероссийский фестиваль авторской песни "Гринландия", который традиционно пройдет 21-23 июля в Кировской области.

Подробная информация (номинации, условия участия, положение о конкурсе, заявка на участие) размещена на сайте фестиваля

в разделе "Заочный конкурс".