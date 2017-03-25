Игорь Смолькин переизбран на пост руководителя псковской писательской организации
25 Марта 2017 - 10:56Главная → Хроника дня
В пятницу, 24 марта, на отчетно-выборном собрании Псковского регионального отделения Союза писателей Игорь Смолькин переизбран председателем организации на новый пятилетний срок. За его кандидатуру проголосовали 40 делегатов конференции. На этом посту он с 2005 года.
Игорь Смолькин (творческий псевдоним Игорь Изборцев) Родился в 1961 году в Пскове. В 1984 году окончил инженерно-строительный факультет Ленинградского Политехнического института (Псковский филиал) и работал мастером в строительном управлении.
В конце 1980-х — корреспондент в районной газете, позднее — директор малого предприятия. В начале 90-х оставил бизнес. На общественных началах работал в храме чтецом, псаломщиком. С 1994 по 1999 гг. исполнял обязанности ответственного редактора вестника псковской епархии «Благодатные лучи».
Член Союза писателей России. Вышли в свет семнадцать книг прозы и публицистики.
Печатался на страницах журналов «Наш современник», «Всерусский Собор», «Москва», «Роман-журнал, XXI век», «Литературная учеба», «Балтика», «Русский дом», «Православный паломник», «Православный летописец Санкт-Петербурга», «Благодатный Огонь», «Родная Ладога», «Дон», «Медный всадник» и др. Является членом редакционных советов журналов «Балтика» (Таллинн) и «Родная Ладога» (С.-Петербург).
В 2005 году избран председателем правления Псковского регионального отделения организации “Союз писателей России”. Секретарь правления СП РФ. С 2014 года является членом Международной ассоциации писателей и публицистов.
В 2005 году стал лауреатом литературной премии им. Сергея Нилуса. В 2006 – лауреатом Всероссийской православной литературной премии им. св. благоверного Великого князя Александра Невского. В 2008 году – лауреатом Всероссийской литературной премии им. В.Я. Шишкова. В 2009 – лауреатом литературной премии Саратовской области имени Михаила Алексеева и премии администрации Псковской области. В 2010 – лауреатом Всероссийской литературной премии «Отчий дом» им. братьев И.В. и П.В. Киреевских. В 2012 – лауреатом литературной премии имени Расула Гамзатова. В 2014 – лауреатом международной литературной премии Югра и премии администрации Псковской области.
С 2012 года является председателем жюри Всероссийской литературной премии им. Н.С. Лескова «Очарованный странник.
Игорь Смолькин (творческий псевдоним Игорь Изборцев) Родился в 1961 году в Пскове. В 1984 году окончил инженерно-строительный факультет Ленинградского Политехнического института (Псковский филиал) и работал мастером в строительном управлении.
В конце 1980-х — корреспондент в районной газете, позднее — директор малого предприятия. В начале 90-х оставил бизнес. На общественных началах работал в храме чтецом, псаломщиком. С 1994 по 1999 гг. исполнял обязанности ответственного редактора вестника псковской епархии «Благодатные лучи».
Член Союза писателей России. Вышли в свет семнадцать книг прозы и публицистики.
Печатался на страницах журналов «Наш современник», «Всерусский Собор», «Москва», «Роман-журнал, XXI век», «Литературная учеба», «Балтика», «Русский дом», «Православный паломник», «Православный летописец Санкт-Петербурга», «Благодатный Огонь», «Родная Ладога», «Дон», «Медный всадник» и др. Является членом редакционных советов журналов «Балтика» (Таллинн) и «Родная Ладога» (С.-Петербург).
В 2005 году избран председателем правления Псковского регионального отделения организации “Союз писателей России”. Секретарь правления СП РФ. С 2014 года является членом Международной ассоциации писателей и публицистов.
В 2005 году стал лауреатом литературной премии им. Сергея Нилуса. В 2006 – лауреатом Всероссийской православной литературной премии им. св. благоверного Великого князя Александра Невского. В 2008 году – лауреатом Всероссийской литературной премии им. В.Я. Шишкова. В 2009 – лауреатом литературной премии Саратовской области имени Михаила Алексеева и премии администрации Псковской области. В 2010 – лауреатом Всероссийской литературной премии «Отчий дом» им. братьев И.В. и П.В. Киреевских. В 2012 – лауреатом литературной премии имени Расула Гамзатова. В 2014 – лауреатом международной литературной премии Югра и премии администрации Псковской области.
С 2012 года является председателем жюри Всероссийской литературной премии им. Н.С. Лескова «Очарованный странник.
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