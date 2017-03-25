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Андрей Турчак отчитался о доходах за 2016 год

25 Марта 2017 - 09:34
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Губернатор Псковской области Андрей Турчак отчитался о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

Совокупный доход Андрея Турчака за период с 1 января по 31 декабря 2016 года составил около 719 тыс рублей. Указанная сумма — доход Главы региона по основному месту работы. Иные источники дохода у Андрея Турчака отсутствуют.

За прошлый год доход супруги Губернатора Киры Турчак составил около 37,4 млн рублей. Эта сумма складывается из дохода по основному месту работы и дивидендов, полученных от принадлежащих ей долей и акций ряда компаний.

Несовершеннолетние дети Губернатора Псковской области Андрея Турчака доходов и собственности не имеют.

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