Великолукского разбойника посадили в тюрьму на 2,5 года

В Великих Луках судом вынесен обвинительный приговор по делу о разбойном нападении.

Установлено, что утром 27 октября 2016 года в помещение магазина по переулку Некрасова в Великих Луках зашел неизвестный. И под угрозой применения насилия, используя в качестве оружия ножницы, похитил ящик с деньгами в сумме около 7 тысяч рублей, после чего скрылся.

Но «по горячим следам» злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Подозреваемым оказался безработный мужчина, 1965 года рождения, без определенного места жительства, ранее судимый. Похищенное им было изъято.

После рассмотрения данного уголовного дела великолукский городской суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.