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Неисправный холодильник может стать причиной пожара

25 Марта 2017 - 09:28
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23 марта на пульт дежурному поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Межник Плюсского района. К месту вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №24 на двух автоцистернах и одна автоцистерна добровольно-пожарной команды «Ляды», общее количество огнеборцев – 7 человек. В результате пожара сгорели жилой дом и сарай. Пожарным удалось спасти от огня два жилых дома и три надворные постройки. Предположительной причиной пожара явилось короткое замыкание в электроприборе, а именно - в холодильнике.

В связи с данным случаем, Главное управление МЧС России по Псковской области обращает внимание на необходимость безопасной эксплуатации холодильников.

Техническая защита холодильников обеспечивается прокладкой электропроводки, соответствующей электрической мощности холодильника, и установкой предохранителей или автоматических выключателей, отсекающих ток при коротких замыканиях или перегрузке электрической сети.

В любом случае, важно соблюдать основные технические характеристики холодильника, приведенные в его инструкции. Эксплуатация данных устройств по истечении срока службы может быть небезопасной, так как значительно увеличивается вероятность возникновения электро- и пожароопасных ситуаций из-за естественного старения материалов и износа составных частей холодильника.

Также отметим, что монтаж и эксплуатация электросетей и любого электрооборудования должны производиться в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. Все электрические работы, включая установку и ремонт холодильников, необходимо проводить специально обученным квалифицированным персоналом. К каждой линии электросети должно подключаться столько электроприборов, чтобы их общая мощность не превышала расчетной мощности сети.

В случае возникновения возгорания, необходимо вызвать пожарную охрану по телефонам: «01», «101» или «112».
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