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Из Брянска в Псков приехала победительница конкурса «Все в Псков»

24 Марта 2017 - 10:42
Главная → Хроника дня → #всевпсков
24 марта в Псковскую область из Брянска на три дня приехала победительница конкурса «Все в Псков». Школьница Ксения привезла с собой в древний город  папу и маму.

Работа брянчанки Ксении Поповой показалась жюри наиболее оригинальной. В награду девочка получила трёхдневный экскурсионный тур на Псковщину от соорганизатора конкурса – бюро путешествий «Континент». Гостям в ближайшее время предстоит встреча с журналистами «Псковской правды». Подробнее об этом читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Напомним, Псковская область, благодаря поддержке вице-премьера правительства Ольги Голодец, в 2016 году стала площадкой реализации федеральной программы развития детского туризма «Моя Россия». Более 600 школьников со всей России посетили с экскурсией Псков, Изборск и Печоры. После путешествия в Псковскую область ребята могли поделиться своими впечатлениями – прислать на конкурс селфи, эссе или рисунок. 


Рисунки и эссе школьников со всей страны оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли первый вице-губернатор региона Вера Емельянова, федеральный координатор программы «Моя Россия» Ольга Санаева, режиссер и продюсер Дмитрий Месхиев, путешественник Владислав Кетов, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич и директор турбюро «Континент» Светлана Баранова.
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