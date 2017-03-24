«Калинов Мост» выступит перед псковскими фанатами

23 апреля в 17:00 в БКЗ филармонии состоится концерт легендарной российской рок-группы «Калинов Мост». Выступление музыкантов пройдет в рамках 43-го Фестиваля русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсако ва.

Группа «Калинов Мост» - явление на российской музыкальной сцене уникальное. И те, кто хоть раз бывал на их концертах, знают, что достижения группы вовсе не исчерпываются такими знаменитыми хитами, как «Родная», «Девочка летом» и «Уходили из дома».

В концерте 23 апреля прозвучат лучшие произведения «Калинова Моста» прошлых лет, среди которых мощные саги из легендарного альбома «Оружие», «Ледяного похода» и боевики из недавнего альбома «Эсхато». Знакомые поклонникам группы композиции будут органично дополнены новыми песнями.

Музыкальный стиль группы журналисты чаще всего определяют как фолк-рок. Конечно же, это весьма условно. «Калинов Мост», как любая подлинно творческая и самобытная группа, не укладывается в рамки какого-либо известного стиля, и если и давать их песням определение, то только «калиновомостовс кие». Или просто «песни». Самому Ревякину близка казачья культура, казачий дух. В последнее время он не раз называл творчество группы «современными казачьими песнями».

В составе группы на Фестивале выступят Дмитрий Ревякин (акустическая гитара, вокал), Виктор Чаплыгин (барабаны, перкуссия), Константин Ковачев (гитара), Андрей Баслык (бас-гитара), Александр Владыкин (клавиши).

Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести онлайн на сайте филармонии и в кассе БКЗ.