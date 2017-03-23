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Псковичам расскажут, как стать участником исторического автопробега

23 Марта 2017 - 21:11
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
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В этом году уже по традиции пройдет автопробег Мира Берлин-Москва. Идею встретить немецких участников, доехав до Бранденбургских ворот, поддержали в Молодежном парламенте региона.

18 июля около 100 участников выедут из Санкт-Петербурга, чтобы на стартовом мероприятии  в Берлине присоединиться к его участникам и уже вместе российско-немецкой командой двинуться в Россию. 

Как стать участником исторического автопробега? Где зарегистрироваться? 

В пресс-центре ПП об этом расскажут первые лица Молодёжного парламента – председатель Денис Матвеев и его заместитель Артур Евтеев.  
 

Свои вопросы можно задать

1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
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