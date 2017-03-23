Псковичам расскажут, как стать участником исторического автопробега

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В этом году уже по традиции пройдет автопробег Мира Берлин-Москва. Идею встретить немецких участников, доехав до Бранденбургских ворот, поддержали в Молодежном парламенте региона.18 июля около 100 участников выедут из Санкт-Петербурга, чтобы на стартовом мероприятии в Берлине присоединиться к его участникам и уже вместе российско-немецкой командой двинуться в Россию.Как стать участником исторического автопробега? Где зарегистрироваться?В пресс-центре ПП об этом расскажут первые лица Молодёжного парламента – председатель Денис Матвеев и его заместитель Артур Евтеев.1. По тел. (8112) 57-31-232. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.3.ВКонтакте4. В комментариях под этой новостью