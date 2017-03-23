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Третий премьерный показ постановки «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» состоится 11 апреля

23 Марта 2017 - 12:01
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Спектакль состоится 11 апреля в 19:00 на малой сцене. 

Работа «Чёрное молоко, или Экскурсия в Освенцим» режиссёра Евгении Львовой – совместный проект детской театральной школы-мастерской «Гвозди» и Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина. Первый премьерный показ состоялся в ноябре 2016 года и прошел с большим успехом. 

Своеобразие и важность этого театрального проекта заключается в том, что его целью является серьёзный диалог с подростковой и молодёжной аудиторией, к которой профессиональный театр обращается нечасто.

Материалом для спектакля служит пьеса современного австрийского драматурга Хольгера Шобера, поднимающая тему исторической памяти. Пьеса «Чёрное молоко, или Экскурсия в Освенцим» моделирует ситуацию, при которой сухие цифры учебника истории превращаются в человеческие судьбы и становятся личным переживанием. 
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