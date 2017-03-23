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Тему туберкулеза обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

23 Марта 2017 - 09:30
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
Свои вопросы задавайте в комментариях
23 марта в 14.30 накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом в пресс-центре «Псковской правды» обсудим, куда исчезла социальная поддержка больных туберкулезом в регионе, как обстоят дела с ранним выявлением заболевания.

На вопросы ответит главврач областного туберкулезного диспансера Сергей Богатин.
 

Свои вопросы можно задать

1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
Комментарии: 2
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Комментарии

Сергей
23 Марта 2017 - 12:45
Уже 5 лет стою на учете. Все ждут,когда проявится туберкулез в легких, был в Санкт-Петербурге на комиссии, сказали нужно сделать биопсию кожи, но у нас в Пскове про такое не слышали и сказали ,что не умеют и не могут. Что за средневековье и бардак? Вроде Псков не деревня в сибири, а по факту нет специалиста,который мог бы отрезать кусочек кожи на анализ?
Елена
23 Марта 2017 - 14:43
Сыну 11 лет ,аллергик (Атоп.дерматит).в первый раз в школе предлагают сделать диаскин тест.нужно ли пить антигистамины до и после? Какая вообще реакция может быть у аллергиков?может им лучше исследовать кровь, например?что Вы посоветуете? Спасибо.
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