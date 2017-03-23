Тему туберкулеза обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

Свои вопросы задавайте в комментариях

Свои вопросы можно задать

23 марта в 14.30 накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом в пресс-центре «Псковской правды» обсудим, куда исчезла социальная поддержка больных туберкулезом в регионе, как обстоят дела с ранним выявлением заболевания.На вопросы ответит главврач областного туберкулезного диспансера Сергей Богатин.1. По тел. (8112) 57-31-232. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.3.ВКонтакте4. В комментариях под этой новостью