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Когда появится чистая вода? Константин Болотин ответит на вопросы псковичей

22 Марта 2017 - 15:15
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
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Проект «Чистая вода», запущенный несколько лет назад, должен уже близиться к завершению. Но воду из-под крана чистой назвать сложно. Что уже сделано по проекту? И что еще предстоит сделать? 

Директор МП «Горводоканал» Константин Болотин расскажет, что ждет псковичей и ответит на самые актуальные вопросы.
 

Свои вопросы можно задать

1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.
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Комментарии: 1
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Комментарии

Анонимный
22 Марта 2017 - 17:37
До вашего проекта была хорошая вода из под крана,только через фильтр надо было пропустить и пей сырую.А что вы натворили,кипятить нельзя,сплошной кальций,если бы не водоматы у нас у всего города были бы камни в почках.Вдобавок никакой фильтр эту воду не очищает.Спасибо за такую воду,но лучше эти скважины заглушить.
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