Когда появится чистая вода? Константин Болотин ответит на вопросы псковичей

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Проект «Чистая вода», запущенный несколько лет назад, должен уже близиться к завершению. Но воду из-под крана чистой назвать сложно. Что уже сделано по проекту? И что еще предстоит сделать?Директор МП «Горводоканал»расскажет, что ждет псковичей и ответит на самые актуальные вопросы.1. По тел. (8112) 57-31-232. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.3.ВКонтакте4. В комментариях под этой новостью