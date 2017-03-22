Кубки главы Пскова уехали в Санкт-Петербург
22 Марта 2017 - 10:17Главная → Хроника дня
Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта – 2017» прошел в Пскове. В соревнованиях приняли участие около 2000 танцоров и гостей из Псковской области, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Московской области, Нижнего Новгорода, Эстонии, Республики Беларусь.
Организатором выступил танцевально-спортивный клуб «Триумф» города Пскова. Участников соревнований приветствовал президент Федерации танцевального спорта Ленинградской области, судья международной категории Владимир Карпунин. Он выразил надежду, что «турнир будет набирать обороты с каждым годом, а псковские спортсмены будут постепенно расти в танцевальной технике».
Возраст участников этого удивительного турнира – от 3 до 25 лет.
Начинающие спортсмены, а также победители и финалисты российских и международных соревнований в возрасте от 3 до 25 лет представили свое мастерство в европейской и латиноамериканской программах.
По итогам соревнований были определены победители в 26 категориях. Кубки главы города Пскова за эффектные выступления достались спортсменам из Санкт-Петербурга.
Организатором выступил танцевально-спортивный клуб «Триумф» города Пскова. Участников соревнований приветствовал президент Федерации танцевального спорта Ленинградской области, судья международной категории Владимир Карпунин. Он выразил надежду, что «турнир будет набирать обороты с каждым годом, а псковские спортсмены будут постепенно расти в танцевальной технике».
Возраст участников этого удивительного турнира – от 3 до 25 лет.
Начинающие спортсмены, а также победители и финалисты российских и международных соревнований в возрасте от 3 до 25 лет представили свое мастерство в европейской и латиноамериканской программах.
По итогам соревнований были определены победители в 26 категориях. Кубки главы города Пскова за эффектные выступления достались спортсменам из Санкт-Петербурга.
ВажноТурнир «Кубок Довмонта» проходит в рамках турнирного графика Союза танцевального спорта России четвертый год. Оценивают выступления спортсменов судьи международного класса.
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