В Пскове озвучили тему VIII Всероссийских Александро-Невских чтений

В Пскове состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению VIII Всероссийских Александро-Невских чтений, которые пройдут 8 и 9 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.



Участниками совещания стали представители комитетов и управлений администраций Псковской области и города Пскова, Псковской и Порховской Епархии, региональных учреждений культуры и образования.



Члены оргкомитета обсудили места проведения пленарного заседания, торжественных церемоний открытия и закрытия мероприятия.



Основная тема Чтений — «От Александра Невского до наших дней: уроки истории».



В рамках Чтений состоится исследовательская конференция. Также планируются концерт духовно-патриотических песнопений, военно-исторические реконструкции, выставки картин, декоративно-прикладного творчества, фотовыставки.



По традиции чтения проводятся по благословению митрополита Псковского и Порховского Евсевия при поддержке губернатора Псковской области Андрея Турчака и руководства города Пскова.



Александро-Невские чтения входят в программу празднования дней воинской славы России и стали традиционными для Псковской земли.