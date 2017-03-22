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В Пскове озвучили тему VIII Всероссийских Александро-Невских чтений

22 Марта 2017 - 09:46
Главная → Хроника дня
В Пскове состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению VIII Всероссийских Александро-Невских чтений, которые пройдут 8 и 9 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участниками совещания стали представители комитетов и управлений администраций Псковской области и города Пскова, Псковской и Порховской Епархии, региональных учреждений культуры и образования.

Члены оргкомитета обсудили места проведения пленарного заседания, торжественных церемоний открытия и закрытия мероприятия.

Основная тема Чтений — «От Александра Невского до наших дней: уроки истории».

В рамках Чтений состоится исследовательская конференция. Также планируются концерт  духовно-патриотических  песнопений,  военно-исторические  реконструкции, выставки картин,  декоративно-прикладного  творчества, фотовыставки.

По традиции чтения проводятся по благословению митрополита Псковского и Порховского Евсевия при поддержке губернатора Псковской области Андрея Турчака и руководства города Пскова.

Александро-Невские  чтения входят в программу празднования дней воинской славы России и стали традиционными для Псковской земли.
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