Два серебра и бронзу привезли из Петербурга псковские фигуристы

С 13 по 18 марта в Санкт-Петербурге прошло открытое первенство Всеволожского района по фигурному катанию на коньках с участием псковских спортсменов. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.



По итогам соревнований псковичи заняли следующие призовые места:



Второй спортивный разряд (девушки):



2 место – Алина Макеева.



Первый юношеский разряд (юноши):



2 место – Кирилл Красиловец;

3 место – Тимофей Чендамбуя.