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Два серебра и бронзу привезли из Петербурга псковские фигуристы

22 Марта 2017 - 09:42
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С 13 по 18 марта в Санкт-Петербурге прошло открытое первенство Всеволожского района по фигурному катанию на коньках с участием псковских спортсменов. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

По итогам соревнований псковичи заняли следующие призовые места:

Второй спортивный разряд (девушки):

2 место – Алина Макеева.

Первый юношеский разряд (юноши):

2 место – Кирилл Красиловец;
3 место – Тимофей Чендамбуя.
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