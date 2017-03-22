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Псковичи отличились в Гатчине

22 Марта 2017 - 09:52
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Представители псковского бегового клуба «Скобарь» стали участниками легкоатлетического пробега, который состоялся 19 марта в честь 19-го дня рождения спортивного клуба «Сильвия» из г. Гатчины. На старт дистанций 5, 10 и 15 км вышли около 500 человек. Третьи места в абсолютном зачете на дистанции 15 км заняли Сергей Макаревич из Невеля и Екатерина Костина из Пскова. Победителем соревнований в группе М60 стал пскович Александр Петров. Виктор Громов (М50) стал серебряным призером, а Наталья Кривенкова завоевала бронзу. Также высокий результат показал Григорий Мухин, став шестым среди всех участников. Не затерялся среди потока бегущих и самый молодой участник Дмитрий Семеновский, став 18-м из более чем двухсот спортсменов.
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