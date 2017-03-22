Два подростка чуть не утонули в Финском парке



Одному из подростков потребовалась помощь спасателей, чтобы выбрать на берег, а его товарищ сделал это самостоятельно и убежал.

18 марта, около 17:40, от очевидцев оперативным службам начала поступать информация о том, что в Пскове, в районе Финского парка, в 30 метрах от берега под лед реки Псковы возле пешеходного моста провалились два ребенка. Прибывшие спасатели обнаружили в 35 метрах от берега на льду ребенка, который не мог самостоятельно выбраться. Со слов очевидцев, второй ребенок провалился под лед, но выбрался самостоятельно до прибытия спасателей и скрылся с места происшествия. Спасатели в гидрокостюмах добрались до места на лодке и переправили ребенка на берег.17-летего подростка передали экипажу скорой помощи. С диагнозом «переохлаждение» его доставили в Детскую областную клиническую больницу.