Два жилых комплекса посетят псковичи 25 марта в рамках тура по новостройкам

В ближайшую субботу, 25 марта, псковичей ждут в двух жилых комплексах – «Европе» и «Пятом элементе». Экскурсии в эти кварталы организует «Комсомольская правда» в рамках проекта Тур по новостройкам. Вместе с участниками в новые квартиры отправятся и представители компании-застройщика. Они расскажут о преимуществах районов, планах их развития, планировках квартир, материалах, которые используются при строительстве и, конечно же, о выгодных предложениях при приобретении жилья.



В «Европе» гостей будут ждать квартиры в доме № 2 по улице Венской, а в «Пятом элементе» можно будет присмотреться к жилым метрам в двух домах: на Инженерной, 118 и Труда, 60.



Конкретно

Чтобы стать участником Тура нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие абсолютно бесплатное. Отправляемся 25 марта в 11.00 от «Дома печати» (Псков, ул. Пароменская, д. 21/33).