Концерт из цикла «По странам и континентам» представят псковичам

Впервые в Пскове Объединенный оркестр Северо-Запада России под руководством двух дирижеров представит концерт из цикла «По странам и континентам». Мероприятие состоится 25 марта в 17:00 в БКЗ филармонии. В программе прозвучат лучшие произведения композиторов Англии и России 20-го века.

Первое отделение пройдет под руководством дирижера Эдуарда Банько (Псков). Оркестр исполнит произведения величайших английских композиторов.

Густав Холст (1874-1934) отличался интересом к английской народной песне и старинным формам музыки. Это сочетание отразилось в его «Сюите Св. Павла», написанной для женской школы Св. Павла в Лондоне. Там композитор преподавал и для школьного оркестра написал немало музыки. В сюиту для струнных вошли Жига, Presto ostinato, Интермеццо и финал (The Dargason), в основе которого лежит английская народная мелодия 16 века.

Ральф Воан Уильямс (1872-1958) прожил долгую жизнь, став классиком у себя на родине, но менее известным остался, например, в России. Тем ценнее знакомство с его самым известным сочинением - романсом для скрипки с оркестром «Взлетающий жаворонок». В Англии по популярности его опередил только великий русский второй Концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова. Эта пьеса, вдохновленная на создание одноименным стихотворением английского писателя Джорджа Мередита, стала последним предвоенным сочинением Воана-Уильямса, оставив в себе воспоминания о жизни, что теперь изменилась навсегда. Ведь ее автор прошел первую мировую от начала до конца. Язык пьесы, может быть, не прост, но слушая ее, можно вспомнить слова композитора: «Музыка должна быть обращена ко всем, хоть и не всеми будет принята. Мы должны говорить пароль каждому — только так мы найдём тех, кто на него ответит.» Солировать будет Александра Зубова (Санкт-Петербург ).

Эдуард Элгар (1857-1934) - «английский Бетховен», чье имя ставят радом с Генри Пёрселлом, Уильямом Шекспиром, Чарльзом Диккенсом и Бернардом Шоу, будет представлен удивительной по благородству звучания пьесой «Нимрод» из цикла «Энигма». Столько загадок, сколько оставил он в этом сочинении, спрятав в названиях пьес инициалы своих друзей, наверное, не загадывал ни один композитор. А тайна Нимрода, и кто скрыт за образом библейского царя-воина пусть останется загадкой, которая раскроется только на концерте.

Концертный марш «Страна надежды и славы» Элгара завершит первое отделение. Пьеса предназначена для торжественных случаев. Например, в Букингемском дворце и Вестминстерском аббатстве. Её средняя часть стала неофициальным гимном Англии.

Второе отделение под руководством Льва Дунаева (Санкт-Петербург ) представит лучшие композиции русской балетной музыки 20-го века. Прокофьев, Шостакович, Хачатурян, Гаврилин… «Ромео и Джульетта», «Болт», «Гаяне», «Анюта».

Билеты еще в продаже. Их можно приобрести в кассе БКЗ (Некрасова, 24) и онлайн на сайте филармонии.