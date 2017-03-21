В драмтеатре псковичам раздают пакетики с семенами
20 марта в Псковском академическом театре драмы стартовала необычная акция – при покупке билета на спектакль «Приключения Чиполлино» каждый желающий получает пакетик с семенами овощей или фруктов с подписью одного из героев сказки. Акция продлится до 25 марта включительно.
«Приключения Чиполлино» - красочная и яркая музыкальная сказка про отважного мальчика-луковку
Получите вместе с билетом на спектакль семена и вырастите свою плантацию героев!
Предложение действительно при покупке билетов на постановку, показ которой состоится 25 марта в 11:00 на большой сцене. Забронировать билеты можно на официальном сайте драмтеатра, а получить подарок в кассе на улице Пушкина, 13.
Количество подарков ограничено.
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