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В драмтеатре псковичам раздают пакетики с семенами

21 Марта 2017 - 12:43
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20 марта в Псковском академическом театре драмы стартовала необычная акция – при покупке билета на спектакль «Приключения Чиполлино» каждый желающий получает пакетик с семенами овощей или фруктов с подписью одного из героев сказки. Акция продлится до 25 марта включительно.

«Приключения Чиполлино» - красочная и яркая музыкальная сказка про отважного мальчика-луковку, который не боится говорить правду и бороться за справедливость. Потому что в вишневом графском саду и за воротами великолепного замка живут очень сытые и довольные собой персонажи, которые забыли, что в небольших домиках по соседству ютятся живые существа, которые нуждаются в помощи. Спектакль предназначен для семейного просмотра.

Получите вместе с билетом на спектакль семена и вырастите свою плантацию героев!

Предложение действительно при покупке билетов на постановку, показ которой состоится 25 марта в 11:00 на большой сцене. Забронировать билеты можно на официальном сайте драмтеатра, а получить подарок в кассе на улице Пушкина, 13.

Количество подарков ограничено.

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