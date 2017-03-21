Бюджет Пскова планируется увеличить более чем на 302 млн рублей
21 Марта 2017 - 14:25Главная → Хроника дня
20 марта в Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю под председательством депутата Евгения Самуйлова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, оно началось с рассмотрения поправок в муниципальный бюджет 2017 года. Начальник Финансового управления администрации города Тамара Винт сообщила, что в проекте предполагается изменение основных параметров бюджета, увеличение доходов и расходов на 302,4 млн рублей. В результате доходы увеличиваются с 3,33 млрд рублей до 3,6 млрд рублей, расходы – с 3,47 млрд рублей до 3,77 млрд рублей. Доходная часть бюджета изменяется за счет увеличения неналоговых доходов на 24 млн рублей, субсидий – на 275 млн рублей и субвенций – на 3,3 млн рублей.
Наибольшая часть субсидий в сумме 236 млн рублей направляется на реконструкцию улицы Свердлова с реконструкцией прилегающих парковых зон, 81 млн рублей предусмотрен на завершение строительства школы на Завеличье, 9 млн рублей выделяются в качестве софинансирования на строительство водозабора подземных вод второй очереди первого этапа, 9,8 млн рублей направляются на обеспечение жильем молодых семей, 250 тысяч рублей – на устройство пандуса в школе № 28, 1,5 млн рублей – на формирование доступной среды в Городском культурном центре. Субвенции увеличиваются на приобретение жилья детям-сиротам.
Большая часть неналоговых доходов – 18,3 млн рублей – предназначена Управлению образования: в том числе 10 млн рублей – на подготовку учреждений образования к новому учебному году, 725 тысяч рублей – на создание проектно-сметной документации для открытия детского сада на 240 мест в освобожденном здании лингвистической гимназии в связи с ее переездом в новую школу на Завеличье, 4 млн рублей – на погашение кредиторской задолженности 2016 года за выполненные ремонтные работы и приобретенное оборудование в детских садах. Финансирование этих нужд сферы образования выполняется с учетом декабрьских договоренностей и в рамках поручения главы Пскова Ивана Цецерского на бюджетном совещании в феврале.
Депутат Владимир Коваленко поблагодарил администрацию города за включение в расходы бюджета ремонта крыши школы № 17 на своем округе и попросил изыскать еще 100 тысяч рублей на утепление туалета в этом учебном заведении. Тамара Винт пояснила, что на подготовку к новому учебному году этой школе выделяется 200 тысяч рублей, и можно обратить внимание директора на просьбу депутата.
Наибольшая часть субсидий в сумме 236 млн рублей направляется на реконструкцию улицы Свердлова с реконструкцией прилегающих парковых зон, 81 млн рублей предусмотрен на завершение строительства школы на Завеличье, 9 млн рублей выделяются в качестве софинансирования на строительство водозабора подземных вод второй очереди первого этапа, 9,8 млн рублей направляются на обеспечение жильем молодых семей, 250 тысяч рублей – на устройство пандуса в школе № 28, 1,5 млн рублей – на формирование доступной среды в Городском культурном центре. Субвенции увеличиваются на приобретение жилья детям-сиротам.
Большая часть неналоговых доходов – 18,3 млн рублей – предназначена Управлению образования: в том числе 10 млн рублей – на подготовку учреждений образования к новому учебному году, 725 тысяч рублей – на создание проектно-сметной документации для открытия детского сада на 240 мест в освобожденном здании лингвистической гимназии в связи с ее переездом в новую школу на Завеличье, 4 млн рублей – на погашение кредиторской задолженности 2016 года за выполненные ремонтные работы и приобретенное оборудование в детских садах. Финансирование этих нужд сферы образования выполняется с учетом декабрьских договоренностей и в рамках поручения главы Пскова Ивана Цецерского на бюджетном совещании в феврале.
Депутат Владимир Коваленко поблагодарил администрацию города за включение в расходы бюджета ремонта крыши школы № 17 на своем округе и попросил изыскать еще 100 тысяч рублей на утепление туалета в этом учебном заведении. Тамара Винт пояснила, что на подготовку к новому учебному году этой школе выделяется 200 тысяч рублей, и можно обратить внимание директора на просьбу депутата.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
21 Марта 2017
- Два жилых комплекса посетят псковичи 25 марта в рамках тура по новостройкам16:12
- Бюджет Пскова планируется увеличить более чем на 302 млн рублей14:25
- 450 школьников смогут отдохнуть на Черноморском побережье12:59
- Концерт из цикла «По странам и континентам» представят псковичам12:45
- Впервые в Пскове выступит новгородский камерный оркестр12:44
- В драмтеатре псковичам раздают пакетики с семенами12:43
- Россельхозбанк объявляет о снижении ставок по ипотеке12:40
- «Алые паруса» - уникальный шанс. Не пропусти!12:24
- 20 миллионов рублей потратят на важные маршруты11:58
- 3800 человек посетили в Пскове митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией11:09
- Александра Куренкова назначили и.о. гендиректора «Псковпассажиравтотранса»10:37
- В Пскове определили «Ученика года – 2017»09:55
- Генеральная уборка Любятово начнется 24 марта20.03, 19:23
- Россельхозбанк установил процентные ставки по кредитам на развитие личного подсобного хозяйства от 13% годовых20.03, 11:12
- Синьор Помидор, принц Лимон и другие герои сказки подготовили псковичам подарки20.03, 10:00
- Как не допустить суицид у подростков19.03, 13:35
- Сегодня в Пскове состоится закрытие XXII Суздальского фестиваля19.03, 11:01
- В первый день акции к Международному дню театра было продано больше 500 билетов19.03, 10:02
- Спасатели выезжали на ДТП в Плюсском районе19.03, 09:30
- Спасатели сняли подростка со льда реки Псковы19.03, 09:30
Лидеры обсуждений
- Сергей Колесников станет гостем пресс-центра «Псковской правды»
- Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Пскове (ТАБЛИЦА)
- Прокуратура нашла на дорогах Пскова 21 яму
- Опубликовано расписание новых городских автобусов №112 и №118
- Криминальные итоги года подведут в Пскове 9 марта
- Ольга Стебихова: Чудо на кончиках пальцев
- ОДН дали отсрочку до конца марта
- Армен Мнацаканян: Теперь чеченцы должны приехать в Псков
- Кадастровый скачок обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
- Кондуктор: Автопарк теряет выручку
Фото
Праздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить домаЖенское жюри выбрало «Мистера Псков»Весь фото архив
Видео
Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Отборочный этап WorldSkills Russia проходит в ПсковеВесь видео архив