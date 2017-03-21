Бюджет Пскова планируется увеличить более чем на 302 млн рублей

20 марта в Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю под председательством депутата Евгения Самуйлова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, оно началось с рассмотрения поправок в муниципальный бюджет 2017 года. Начальник Финансового управления администрации города Тамара Винт сообщила, что в проекте предполагается изменение основных параметров бюджета, увеличение доходов и расходов на 302,4 млн рублей. В результате доходы увеличиваются с 3,33 млрд рублей до 3,6 млрд рублей, расходы – с 3,47 млрд рублей до 3,77 млрд рублей. Доходная часть бюджета изменяется за счет увеличения неналоговых доходов на 24 млн рублей, субсидий – на 275 млн рублей и субвенций – на 3,3 млн рублей.



Наибольшая часть субсидий в сумме 236 млн рублей направляется на реконструкцию улицы Свердлова с реконструкцией прилегающих парковых зон, 81 млн рублей предусмотрен на завершение строительства школы на Завеличье, 9 млн рублей выделяются в качестве софинансирования на строительство водозабора подземных вод второй очереди первого этапа, 9,8 млн рублей направляются на обеспечение жильем молодых семей, 250 тысяч рублей – на устройство пандуса в школе № 28, 1,5 млн рублей – на формирование доступной среды в Городском культурном центре. Субвенции увеличиваются на приобретение жилья детям-сиротам.



Большая часть неналоговых доходов – 18,3 млн рублей – предназначена Управлению образования: в том числе 10 млн рублей – на подготовку учреждений образования к новому учебному году, 725 тысяч рублей – на создание проектно-сметной документации для открытия детского сада на 240 мест в освобожденном здании лингвистической гимназии в связи с ее переездом в новую школу на Завеличье, 4 млн рублей – на погашение кредиторской задолженности 2016 года за выполненные ремонтные работы и приобретенное оборудование в детских садах. Финансирование этих нужд сферы образования выполняется с учетом декабрьских договоренностей и в рамках поручения главы Пскова Ивана Цецерского на бюджетном совещании в феврале.



Депутат Владимир Коваленко поблагодарил администрацию города за включение в расходы бюджета ремонта крыши школы № 17 на своем округе и попросил изыскать еще 100 тысяч рублей на утепление туалета в этом учебном заведении. Тамара Винт пояснила, что на подготовку к новому учебному году этой школе выделяется 200 тысяч рублей, и можно обратить внимание директора на просьбу депутата.