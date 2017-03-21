450 школьников смогут отдохнуть на Черноморском побережье

Ребята отправятся в «Артек», «Смену» и «Орленок». По данным Управления образования, на сегодняшний день подано более 20 тыс. заявок на детские путевки в различные типы оздоровительных лагерей. В бюджете Псковской области на 2017 год на оздоровление детей в детских лагерях региона запланировано более 76 млн рублей. В регионе будут работать 206 оздоровительных лагерей и баз отдыха, из них 21 – загородные. Подготовка оздоровительных учреждений начата, рассказал Александр Седунов. В помещениях идет ремонт, решается вопрос с кадрами. 350 студентов Псковского государственного университета проходят подготовку в Школе вожатского мастерства. Подробнее о льготах и стоимости путевок – в материале по итогам горячей линии с Татьяной Богдановой, директором Центра детского отдыха и оздоровления региона.