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450 школьников смогут отдохнуть на Черноморском побережье

21 Марта 2017 - 12:59
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Ребята отправятся в «Артек», «Смену» и «Орленок». По данным Управления образования, на сегодняшний день подано более 20 тыс. заявок на детские путевки в различные типы оздоровительных лагерей. В бюджете Псковской области на 2017 год на оздоровление детей в детских лагерях региона запланировано более 76 млн рублей.  В регионе будут работать 206 оздоровительных лагерей и баз отдыха, из них 21 – загородные. Подготовка оздоровительных учреждений начата, рассказал Александр Седунов. В помещениях идет ремонт, решается вопрос с кадрами. 350 студентов Псковского государственного университета проходят подготовку в Школе вожатского мастерства. Подробнее о льготах и стоимости путевок – в материале по итогам горячей линии с Татьяной Богдановой, директором Центра детского отдыха и оздоровления региона.
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