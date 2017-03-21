«Алые паруса» - уникальный шанс. Не пропусти!

Этой весной вновь увидит свет уникальный альманах-фотогазета «Алые паруса» с фотографиями всех выпускников региона. Издание станет ценным памятным подарком для семьи каждого выпускника. Чтобы попасть в выпуск 2017 года, выпускникам необходимо просто прислать фото класса на электронную почту pskovpp@yandex.ru до 23:00 24 апреля.



В этом году появилось важное нововведение. Каждый класс или семья отдельного выпускника может оставить на страницах альманаха теплые пожелания классному руководителю, учителям, а также руководству школы. Вы можете выразить педагогам благодарность за прошедшие годы, на протяжении которых они вкладывали знания и душевную теплоту в самое дорогое, что есть у каждого, – в наших детей.



Подробности о размещении поздравлений и благодарностей вы можете узнать в редакции по телефону 8 (8112) 57-33-55.