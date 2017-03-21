20 миллионов рублей потратят на важные маршруты

Более 20 млн рублей будет направлено из бюджета Псковской области на субсидирование социально значимых межмуниципальных автобусных маршрутов, рассказал первый заместитель председателя Государственного комитета по транспорту области Игорь Сильченков на заседании администрации в понедельник, 20 марта. На сегодняшний день в регионе 65 таких маршрутов. Всего в реестре межмуниципальных маршрутов числится 131 маршрут, из них 93 – пригородные. Перечень получателей субсидии, цели, условия и порядок предоставления средств и методика расчета размера субсидии прописаны в постановлении администрации области «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов, возникших в результате осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам на территории области», принятом на заседании администрации региона.