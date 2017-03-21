3800 человек посетили в Пскове митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией

Почти четыре тысячи человек пришли в Пскове на праздничный митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией, который состоялся 18 марта. Праздничные гуляния «Мы вместе!» прошли на территории Детского парка, где работали две концертные площадки. Перед псковичами выступили творческие коллективы города и спортсмены, были организованы интерактивные игры и конкурсы. Среди именитых коллективов был военный оркестр псковского гарнизона и ансамбль «Голубые молнии».



Вместе с псковичами участие в празднике приняли губернатор Псковской области Андрей Турчак, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава города Пскова Иван Цецерский. Они общались и фотографировались с горожанами.



18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Крыма, согласно которому Республика и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.