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Александра Куренкова назначили и.о. гендиректора «Псковпассажиравтотранса»

21 Марта 2017 - 10:37
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Александра Куренкова назначили временно исполняющим обязанности генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс». Напомним, ранее губернатор региона Андрей Турчак принял решение отстранить от занимаемой должности Александра Гизбрехта в связи с представлением прокуратуры.

Александр Куренков родился 29 июля 1953 года в Новосокольниках (в семье железнодорожников). В 1977 году окончил факультет английского языка, истории и обществоведения ПГПИ им. С.М. Кирова, служил в рядах Советской армии в воздушно-десантных войсках.

В 1987 году с отличием окончил факультет управления народным хозяйством Ленинградской Высшей партийной школы.

С 1977 года на комсомольской работе, с 1982 года – в Псковском обкоме КПСС. В 1987 году ЦК КПСС направлен в Таджикистан, работал вторым секретарем горкома партии, возглавлял штаб Всесоюзной стройки – Таджикского алюминиевого завода.

С 1993 по 2003 год – руководитель ряда коммерческих предприятий Пскова. С августа 2003 года в администрации Псковской области занимал различные руководящие должности – начальник комитета по региональной политике, председатель комитета по транспорту, связи и информационно-коммуникационным технологиям, председатель Госкомитета по имущественным отношениям. После работал советником вице-губернатора, затем занимал должность заместителя директора государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс».
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