Спасатели выезжали на ДТП в Плюсском районе

Происшествие зарегистрировали вечером 18 марта.

В 19:57 18 марта 2017 года поступило сообщение о ДТП по адресу: Плюсский район, 198 км трассы «М-20» с участием одного легкового автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется. Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.