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Спасатели выезжали на ДТП в Плюсском районе

19 Марта 2017 - 09:30
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Происшествие зарегистрировали вечером 18 марта.
В 19:57  18 марта 2017 года поступило сообщение о ДТП по адресу: Плюсский район, 198 км трассы  «М-20» с участием одного легкового автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется. Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.
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