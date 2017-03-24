Спасатели выезжали на ДТП в Плюсском районе
19 Марта 2017 - 09:30Главная → Хроника дня
Происшествие зарегистрировали вечером 18 марта.
В 19:57 18 марта 2017 года поступило сообщение о ДТП по адресу: Плюсский район, 198 км трассы «М-20» с участием одного легкового автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется. Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.
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