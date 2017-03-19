Спасатели сняли подростка со льда реки Псковы

Происшествие зарегистрировали вечером 18 марта.

В 17:45 18 марта 2017 года поступило сообщение о происшествии по адресу: г. Псков, река Пскова, Финский парк. Для реагирования привлекались 2 единицы техники, 7 человек. Информация о пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба МЧС по Псковской области.