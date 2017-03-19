Спасатели сняли подростка со льда реки Псковы
19 Марта 2017 - 09:30Главная → Хроника дня
Происшествие зарегистрировали вечером 18 марта.
В 17:45 18 марта 2017 года поступило сообщение о происшествии по адресу: г. Псков, река Пскова, Финский парк. Для реагирования привлекались 2 единицы техники, 7 человек. Информация о пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба МЧС по Псковской области.
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