Сегодня в Пскове будет до +5 и солнечно

На северо-западе, севере Европейской России и в ее средней полосе понижение атмосферного давления в сочетании с неустойчивым геомагнитным фоном будет причиной ухудшения самочувствия у метеозависимых людей, страдающих сосудистыми нарушениями, артериальной гипертонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, вегето-сосудистой дистонией, предупреждают медики.Из-за осадков увеличится влажность воздуха, способствуя обострению хронических воспалительных заболеваний суставов и позвоночника, а также бронхов и легких у лиц, страдающих ими. Из-за резкого ветра у лиц с психо-эмоциональными и нервными расстройствами возможно усиление депрессивного состояния и нарушение сна. Дополнительным негативным фактором будет синдром весенней хронической усталости. Специалисты рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе, принимать водные процедуры с настоем трав, поливитамины и другие повышающие иммунитет средства