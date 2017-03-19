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Сегодня в Пскове будет до +5 и солнечно

19 Марта 2017 - 09:20
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Прогноз погоды на 19 марта.
 Синоптики обещают сегодня, 19 марта в Пскове сухую и солнечную погоду. Утром около ноля, днем воздух прогреется до +5 градусов, вечером понизится до +2.
На северо-западе, севере Европейской России и в ее средней полосе понижение атмосферного давления в сочетании с неустойчивым геомагнитным фоном будет причиной ухудшения самочувствия у метеозависимых людей, страдающих сосудистыми нарушениями, артериальной гипертонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, вегето-сосудистой дистонией, предупреждают медики.Из-за осадков увеличится влажность воздуха, способствуя обострению хронических воспалительных заболеваний суставов и позвоночника, а также бронхов и легких у лиц, страдающих ими. Из-за резкого ветра у лиц с психо-эмоциональными и нервными расстройствами возможно усиление депрессивного состояния и нарушение сна. Дополнительным негативным фактором будет синдром весенней хронической усталости. Специалисты рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе, принимать водные процедуры с настоем трав, поливитамины и другие повышающие иммунитет средства
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