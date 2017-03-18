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На открытие первых заводов в Моглино приедет вице-премьер Козак

18 Марта 2017 - 10:08
Главная → Хроника дня
Псковская область получит дополнительное финансирование на социальные расходы

Рабочая встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Козаком состоялась в Москве в пятницу, 17 марта. В ней также принимала участие руководитель Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов РФ Лариса Ерошкина.
 
Губернатор доложил вице-премьеру об основных показателях социально-экономического положения региона и рассказал о ходе реализации проекта по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Андрей Турчак отметил, что первые два предприятия-резидента «Моглино» будут открыты уже в мае этого года в рамках 3-го Форума приграничных регионов, который пройдет в Пскове. В ходе разговора Дмитрий Козак дал согласие принять участие в торжественной церемонии запуска первых заводов.
 
Также на встрече шла речь об исполнении «майских» Указов Президента РФ в части повышения зарплат работникам бюджетной сферы. По итогам встречи регион получит дополнительную финансовую поддержку на выполнение социальных обязательств.
 

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