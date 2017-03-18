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Дважды за сутки пожарные тушили огонь в Пскове

18 Марта 2017 - 10:01
Главная → Хроника дня
В борьбе с пожарами принимали участие 27 человек

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области дважды за минувшие сутки принимали участие в ликвидации пожаров в городе Пскове.
 
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 17 марта в 16:43 поступило сообщение о возгорании в производственном здании по ул. Советской Армии.  Для ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 19 человек.
 
18 марта 02:42 поступило сообщение о возгорании в гараже в пер. Машиниста.  Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек.
 
ВАЖНО
 
Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.
 

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