Почти половина вчерашних преступлений оказалась кражами

Опубликована оперативная сводка за прошедшие сутки

В пятницу, 17 марта, в органы внутренних дел Псковской области поступило 43 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них 16 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 23 преступления. Среди них 11 краж чужого имущества.



Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального УМВД, всего установлено 15 лица, подозреваемых в совершении преступлений. 4 из них ранее судимы, 14 не работают и не имеют постоянного источника дохода.



В Псковской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Сотрудниками ГИБДД задержаны 6 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Выявлено 597 нарушений Правил дорожного движения.

