Псковичей приглашают на концерт в честь воссоединения Крыма

18 марта в Пскове состоятся праздничные гуляния «Мы вместе!» в честь воссоединения Крыма с Россией, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.



На территории Детского парка в этот день будут организованы две концертные площадки. Они начнут работу в 12:00. Здесь запланировано выступление творческих коллективов города и показательные номера псковских спортсменов, интерактивные игры и конкурсы. Среди именитых коллективов: военный оркестр псковского гарнизона и ансамбль «Голубые молнии». С 11:00 будет организована выездная торговля с точками питания. На улице Пушкина по традиции разместится ярмарка выходного дня.



В Великих Луках пройдет большой праздничный митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.



В 12:00 на площади Ленина начнется выступление лучших творческих коллективов города, в том числе духового оркестра, детских и взрослых вокальных и хореографических коллективов, исполнителей-солистов. Также для жителей и гостей Великих Лук организуют шоу мажореток, интерактивные игры и конкурсы.



Кроме того, в этот день на площади пройдут спортивные соревнования, будет работать праздничная торговля.



Напомним, что 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым, согласно которому Республика Крым и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.