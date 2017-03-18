18 Марта 2017
Псков
+2 .. +4 °C
Великие Луки
+4 .. +6 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Псковичей приглашают на концерт в честь воссоединения Крыма

17 Марта 2017 - 18:48
Главная → Хроника дня
18 марта в Пскове состоятся праздничные гуляния «Мы вместе!» в честь воссоединения Крыма с Россией, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

На территории Детского парка в этот день будут организованы две концертные площадки. Они начнут работу в 12:00. Здесь запланировано выступление творческих коллективов города и показательные номера псковских спортсменов, интерактивные игры и конкурсы. Среди именитых коллективов: военный оркестр псковского гарнизона и ансамбль «Голубые молнии». С 11:00 будет организована выездная торговля с точками питания. На улице Пушкина по традиции разместится ярмарка выходного дня.

В Великих Луках пройдет большой праздничный митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В 12:00 на площади Ленина начнется выступление лучших творческих коллективов города, в том числе духового оркестра, детских и взрослых вокальных и хореографических коллективов, исполнителей-солистов. Также для жителей и гостей Великих Лук организуют шоу мажореток, интерактивные игры и конкурсы.

Кроме того, в этот день на площади пройдут спортивные соревнования, будет работать праздничная торговля.

Напомним, что 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым, согласно которому Республика Крым и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Псковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить домаЖенское жюри выбрало «Мистера Псков»Валентин Блох научил школьников работать со светом
Весь фото архив

Видео

Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Отборочный этап WorldSkills Russia проходит в Пскове
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 15 марта
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50