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Коллеги и друзья соболезнуют в связи со смертью хирурга Владимира Иванова

17 Марта 2017 - 14:59
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Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации выражает глубокие соболезнования близким и друзьям умершего Почетного гражданина города Великие Луки, заслуженного врача-хирурга, врача высшей квалификационной категории Иванова Владимира Тимофеевича.

Владимир Тимофеевич Иванов родился 26.01.1929 года в Великолукском районе, д. Балаговка в семье простых рабочих. В 1948 г. закончил с отличием Торопецкое медицинское училище. А в 1955 г. Витебский государственный медицинский институт, дальше проучился в ординатуре по хирургии и начал свою трудовую деятельность в Великолукской городской больнице. С 1958 г. по 1989 г. работал заведующим хирургическим отделением, уделял внимание вопросам обследования, лечения больных и наблюдения за ними медицинским и обслуживающим персоналом. Активно укомплектовывал хирургами ЛПУ города и районов, требовал повышения их квалификации на центральных базах и решений вопросов качества диагностики и лечения больных, особенно в случаях «острой» патологии. Часто выезжал в районы области, решая вопросы организации хирургической помощи. Очень внимательно относился к больным, что подтверждалось глубоким уважением к нему. С 1967 г. по 1974 г. работал главным врачом Великолукской объединенной больницы. С 1989 г. по 1993 г. работал сначала ординатором хирургического отделения, затем до 1996 г. заведующим хирургическим отделением Центральной городской больницы. Женат, имеет сына. В 1996 г. ушел на заслуженный отдых. Имел многочисленные награды: дважды награжден орденом Трудового Красного Знамени, значком отличник здравоохранения, являлся заслуженным врачом РСФСР. Избирался депутатом Псковского областного совета. Имел высшую квалификационную категорию врача-хирурга. Опубликовал более 10 научно-практических работ.

Светлая память о Владимире Тимофеевиче навсегда сохранится в сердцах сотрудников комитета и медицинских работников области.

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