Коллеги и друзья соболезнуют в связи со смертью хирурга Владимира Иванова
Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации выражает глубокие соболезнования близким и друзьям умершего Почетного гражданина города Великие Луки, заслуженного врача-хирурга, врача высшей квалификационной категории Иванова Владимира Тимофеевича.
Владимир Тимофеевич Иванов родился 26.01.1929 года в Великолукском районе, д. Балаговка в семье простых рабочих. В 1948 г. закончил с отличием Торопецкое медицинское училище. А в 1955 г. Витебский государственный медицинский институт, дальше проучился в ординатуре по хирургии и начал свою трудовую деятельность в Великолукской городской больнице. С 1958 г. по 1989 г. работал заведующим хирургическим отделением, уделял внимание вопросам обследования, лечения больных и наблюдения за ними медицинским и обслуживающим персоналом. Активно укомплектовывал хирургами ЛПУ города и районов, требовал повышения их квалификации на центральных базах и решений вопросов качества диагностики и лечения больных, особенно в случаях «острой» патологии. Часто выезжал в районы области, решая вопросы организации хирургической помощи. Очень внимательно относился к больным, что подтверждалось глубоким уважением к нему. С 1967 г. по 1974 г. работал главным врачом Великолукской объединенной больницы. С 1989 г. по 1993 г. работал сначала ординатором хирургического отделения, затем до 1996 г. заведующим хирургическим отделением Центральной городской больницы. Женат, имеет сына. В 1996 г. ушел на заслуженный отдых. Имел многочисленные награды: дважды награжден орденом Трудового Красного Знамени, значком отличник здравоохранения, являлся заслуженным врачом РСФСР. Избирался депутатом Псковского областного совета. Имел высшую квалификационную категорию врача-хирурга. Опубликовал более 10 научно-практичес
Светлая память о Владимире Тимофеевиче навсегда сохранится в сердцах сотрудников комитета и медицинских работников области.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Псковичей приглашают на концерт в честь воссоединения Крыма17.03, 18:48
- Коллеги и друзья соболезнуют в связи со смертью хирурга Владимира Иванова17.03, 14:59
- Купить билеты скидкой до 75% предлагает псковский драмтеатр17.03, 10:27
- Стало известно, какие мультфильмы покажут сегодня в «Медиахолле»17.03, 10:15
- Арт-трио «Вольница» выступит в Псковском театре17.03, 10:10
- Два билета по цене одного. Псковичей ждут на концерте Ани Лорак17.03, 10:08
- Сергей Колесников станет гостем пресс-центра «Псковской правды»16.03, 15:21
- Валерий Наводкин: Договоров с владельцами лошадей не было и нет16.03, 11:46
- Сбербанк помог псковичам подобрать ипотечную программу участникам «Тура по новостройкам»16.03, 11:02
- Второй сеанс Суздальского фестиваля анимационных фильмов начнётся в 16:0016.03, 10:00
- Изменилось время второго сеанса Суздальского фестиваля15.03, 17:41
- Кадастровый скачок обсудят в пресс-центре «Псковской правды»15.03, 16:33
- Проблемы «лошадиного» бизнеса обсудят завтра в Пскове15.03, 14:08
- Сегодня днём состоится открытие XXII Суздальского фестиваля анимационного кино15.03, 11:45
- Билеты в театр со скидной до 75% специально к Международному дню театра15.03, 10:11
- Ведомственная проверка проводится по факту смерти жительницы Новоржевского района14.03, 22:15
- В Невеле поисковики передали найденные останки воина его родным из Удмуртии14.03, 16:12
- Видеоролик о Пушкинском заповеднике участвует в мультимедийном фестивале14.03, 15:32
- 9 мая в Пскове: Салют на 7 минут, четыре парада и деньги ветеранам14.03, 14:50
- В Великих Луках строят ледовую арену и сносят школу14.03, 14:08
Лидеры обсуждений
- Сергей Колесников станет гостем пресс-центра «Псковской правды»
- Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Пскове (ТАБЛИЦА)
- Прокуратура нашла на дорогах Пскова 21 яму
- Опубликовано расписание новых городских автобусов №112 и №118
- Криминальные итоги года подведут в Пскове 9 марта
- ОДН дали отсрочку до конца марта
- Ольга Стебихова: Чудо на кончиках пальцев
- Армен Мнацаканян: Теперь Чеченцы должны приехать в Псков
- Кадастровый скачок обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
- Кондуктор: Автопарк теряет выручку