Стало известно, какие мультфильмы покажут сегодня в «Медиахолле»
17 марта в 14:00 в «Медиахолле» Театрально-конце
Программа «Дело в шляпе» предназначена для аудитории 6+.
В афише будут представлены мультфильмы:
«Планета AI. Крупная рыба». Родя открыл для себя рыбалку: чтобы поймать крупную рыбу, в ход идут все подручные средства...
«Очень вежливый разговор». Фильм о забавной особенности поведения жителей британских островов — невозмутимой учтивости при любых жизненных обстоятельствах.
«Дело в шляпе». В основе фильма забавная индийская сказка о незадачливом купце, у которого стая обезьян стащила весь товар.
«Король боится». История о том, как постоянный страх может испортить жизнь человека и о том, как важно найти в себе силы, чтобы освободиться из плена собственных фобий.
«Выходной». Пока горожане наслаждаются природой за городом, дома, оставленные хозяевами без присмотра, живут своей жизнью.
«Упрямый козел». Жил на свете веселый столяр, но однажды пришла в его дом беда. Забросил он работу, настали в хозяйстве разруха и опустошение. Но только упрямый козел верил, что все наладится.
А также анимационные фильмы «Письмо куклы», «Медведь и бабочка», «Чудище», «Планета AI. Железная любовь».
Продолжительност
Стоимость посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей для одного зрителя. Билеты можно приобрести в кассе Псковского театра драмы (ул. Пушкина, 13) или онлайн на сайте Дирекции.
Напомним, Суздальский фестиваль основан и проводится в городе Суздале, где каждый проходят смотры лучших новинок российской анимации. Города партнеры, в числе которых Псков, демонстрируют мультфильмы, которые участвуют в конкурсной программе «Суздаля». В этом году сеансы в Пскове проходят с 15 по 19 марта.
*«Медиахолл» расположен по адресу: улица Пушкина, 13 А (административно
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