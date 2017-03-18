Арт-трио «Вольница» выступит в Псковском театре
17 Марта 2017 - 10:10Главная → Хроника дня
12 апреля в Псковском академическом театре драмы состоится концерт Максима Кривошеева и арт-трио «Вольница» (Москва), посвящённый 20-летию коллектива. «омашник с песнями и историями» так называется юбилейная программа. По словам организаторов, гости вечера смогут прикоснуться к уникальному песенному наследию начала XX века в необычном исполнении. Музыкальные произведения будут сопровождаться историями, байками и фактами.
Арт-трио «Вольница» является лауреатом IV Всероссийского конкурса оркестров и ансамблей. Коллектив многократно представлял Россию на Международных и Всемирных фестивалях: World Ratatouille (Амстердам), Arirang (Южная Корея), Avinione (Франция), Wood World (Непал) и многих других, играл в Сколково, на приёмах в МИД и в Лондоне на приёме у королевской семьи. Работал с известными солистами, среди которых Павел Лукоянов (гусли), Марина Девятова, актёры Сергей Степанченко и Максим Кривошеев, Яромир Ногавица (Чехия).
Коллектив арт-трио «Вольница» родился в 1996 году в Пскове. В 2001 году музыканты приехали в Москву, где живут и работают до сих пор.
Музыкальную концепцию трио определили СМИ, назвав жанр, в котором работают музыканты, «crossover», или пересекая все стили. Причиной послужило разнообразие репертуара, в который вошли любимые мелодии в оригинальной обработке «Вольницы». Музыкальные номера «Вольницы» живые и сценически яркие. При всей искрометной веселости, создающей ощущение радости и легкости, музыкантов никогда не покидают сдержанность, вкус и уважение к материалу.
Максим Кривошеев (Москва) - исполнитель бардовской песни, актер театра и кино, исследователь фольклорных песен, участник вечеров памяти Галича, Лауреат Первого конкурса имени А. Миронова (1991) и частый гость передачи «В нашу гавань заходили корабли». Часть песен Ногавицы Кривошеев исполняет на чешском языке, а часть перевел на русский.
Творчество Максима имеет свои особенности. Он уделяет больше внимания обдуманным текстам, заставляющим мыслить, в каждом музыкальном произведении прослеживается отдельная человеческая судьба, остро ощущается дух времени – того времени, в котором жил лирический герой песни. Поэзия, которую любит и которую предлагает вниманию слушателей Максим Кривошеев – очень личная и для массового употребления не предназначена, но этим она и прекрасна.
Билеты уже поступили в продажу. Приобрести их можно в кассе Псковского академического театра драмы.
Арт-трио «Вольница» является лауреатом IV Всероссийского конкурса оркестров и ансамблей. Коллектив многократно представлял Россию на Международных и Всемирных фестивалях: World Ratatouille (Амстердам), Arirang (Южная Корея), Avinione (Франция), Wood World (Непал) и многих других, играл в Сколково, на приёмах в МИД и в Лондоне на приёме у королевской семьи. Работал с известными солистами, среди которых Павел Лукоянов (гусли), Марина Девятова, актёры Сергей Степанченко и Максим Кривошеев, Яромир Ногавица (Чехия).
Коллектив арт-трио «Вольница» родился в 1996 году в Пскове. В 2001 году музыканты приехали в Москву, где живут и работают до сих пор.
Музыкальную концепцию трио определили СМИ, назвав жанр, в котором работают музыканты, «crossover», или пересекая все стили. Причиной послужило разнообразие репертуара, в который вошли любимые мелодии в оригинальной обработке «Вольницы». Музыкальные номера «Вольницы» живые и сценически яркие. При всей искрометной веселости, создающей ощущение радости и легкости, музыкантов никогда не покидают сдержанность, вкус и уважение к материалу.
Максим Кривошеев (Москва) - исполнитель бардовской песни, актер театра и кино, исследователь фольклорных песен, участник вечеров памяти Галича, Лауреат Первого конкурса имени А. Миронова (1991) и частый гость передачи «В нашу гавань заходили корабли». Часть песен Ногавицы Кривошеев исполняет на чешском языке, а часть перевел на русский.
Творчество Максима имеет свои особенности. Он уделяет больше внимания обдуманным текстам, заставляющим мыслить, в каждом музыкальном произведении прослеживается отдельная человеческая судьба, остро ощущается дух времени – того времени, в котором жил лирический герой песни. Поэзия, которую любит и которую предлагает вниманию слушателей Максим Кривошеев – очень личная и для массового употребления не предназначена, но этим она и прекрасна.
Билеты уже поступили в продажу. Приобрести их можно в кассе Псковского академического театра драмы.
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