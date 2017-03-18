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Два билета по цене одного. Псковичей ждут на концерте Ани Лорак

17 Марта 2017 - 10:08
Главная → Хроника дня

С 17 по 27 марта при покупке одного билета на концерт певицы Ани Лорак второй вы получаете в подарок. Предложение распространяется на билеты по цене 2500 рублей.

Грандиозное шоу «Каролина», покорившее зрителей России, ОАЭ, Германии, Латвии, Эстонии, Молдовы, Казахстана, Азербайджана, состоится 28 марта в Ледовом дворце. Начало мероприятия в 19:00.

Приобрести билеты в рамках специального предложения возможно только в кассах БКЗ филармонии, Гипермаркета «Империал» и Ледового дворца.

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