Два билета по цене одного. Псковичей ждут на концерте Ани Лорак

С 17 по 27 марта при покупке одного билета на концерт певицы Ани Лорак второй вы получаете в подарок. Предложение распространяется на билеты по цене 2500 рублей.

Грандиозное шоу «Каролина», покорившее зрителей России, ОАЭ, Германии, Латвии, Эстонии, Молдовы, Казахстана, Азербайджана, состоится 28 марта в Ледовом дворце. Начало мероприятия в 19:00.

Приобрести билеты в рамках специального предложения возможно только в кассах БКЗ филармонии, Гипермаркета «Империал» и Ледового дворца.