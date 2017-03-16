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Сергей Колесников станет гостем пресс-центра «Псковской правды»

16 Марта 2017 - 15:21
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
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В пятницу, 17 марта в 11 часов в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция руководителя УФССП России по Псковской области Сергея Анатольевича Колесникова. Совсем недавно исполнился ровно год, как он был назначен на эту должность. Прекрасный повод подвести итоги.
 

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4. В комментариях под этой новостью
Комментарии: 9
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Комментарии

Гена
16 Марта 2017 - 15:25
С чем связана такая текучка кадров - менее чем за год, у меня сменилось три пристава?
псковский
16 Марта 2017 - 15:26
дозвонится невозможно практически ни по одному номеру. Когда я пришёл на приём, то увидел, что телефон стоит под столом,за батареей, звук на минимум поставлен и иногда пристав просто снимал трубку и тут же ложил её обратно. Чтоб не мешал телефон. Как то эта проблема будет решена?
серёга
16 Марта 2017 - 15:26
Приёмных часов лично я на сайте на нашёл. Пришлось идти и лично искать стенд с информацией. Его тоже нет, лишь листок А4
Анонимный
16 Марта 2017 - 15:26
Приставы частенько хамят и ведут себя агрессивно. Проводитсяли с ними какая либо разъяснительная работа по этому поводу?
Александр
16 Марта 2017 - 17:55
Я взыскатель, должник в Севастополе.Могу ли я получить консультацию у нас в городе Пскове?
Ольга.
16 Марта 2017 - 18:10
Я не получаю алименты уже как 12 лет. Моего бывшего мужа даже особо не ищут. Хоть я даже заявление писала и на розыск. Но он все бегает,а приставы ничего не хотят делать.
Алина
16 Марта 2017 - 18:24
Как же этот "супер" руководитель УФССП России по Псковской области допустил такую текучку кадров? Да,и очень хотелось бы услышать, как можно объяснить такое скотское отношение к своим подчиненным?
Андрей
16 Марта 2017 - 19:26
Как узнать остаток задолженности в инете на вашем сайте.там такая бредятина написана.примите что нибудь пожалуйста по этому поводу.А то мой пристав дорогой не знает мой остаток задолженности.спасибо
Анатолий
16 Марта 2017 - 19:38
Вопрос для С.А. Колесникова.
Здравствуйте меня зовут Анатолий.У меня есть долг в размере 650 тысяч. рублей перед таможней за несвоевременный вывоз транспортного средства, который я оспариваю во всех инстанциях. Имею двух несовершеннолетних детей, жена не работает так как по состоянию здоровья ей нужно заниматься с младшим сыном. В рассрочке и отсрочке платежа в судах мне отказали и посоветовали обратиться к вам за помощью. Если есть возможность можно ли решить вопросом установления конкретной суммы ежемесячного платежа что бы все деньги приходящие на счет не снимались. Так как я работаю водителем в транспортной компании и мне на счет приходят деньги на обеспечение рейсов. И можно ли индивидуально решить вопрос со снятие ограничения выезда за пределы рф. Так как основной заработок в моей транспортной компании составляют европейские рейсы.мне это нужно для работы.от суд.приставов я не скрываюсь. Хоть сужусь но по немногу долг выплачиваю. Решение этих двух вопросов очень облегчит жизнь мне и моей семье. Спасибо. Мои контакты:тел.89517531112 email:t--v@mail.ru
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