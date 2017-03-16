Валерий Наводкин: Договоров с владельцами лошадей не было и нет

Договоров владельцев лошадей с администрацией города не было и нет. Об этом сообщил председатель комитета по правовому обеспечению администрации Пскова Валерий Наводкин.



По его словам, такая услуга как катание на лошадях, востребована.



- Есть три группы владельцев лошадей, среди них есть добросовестные, есть недобросовестные. Каждая услуга регламентирована соответствующими нормативно-правовыми актами, где указаны и места нахождения (Сиреневый бульвар и сквер на ул. Западной). Также владельцы лошадей должны заключить договор. Для этого необходимо собрать минимальный пакет документов и оказывать данные услуги, - сообщил он.



По его словам, это ветеринарное свидетельство, регистрация в налоговом органе, поскольку это оказание платных услуг, и справка, что владелец имеет навыки обращения с животным.



- Услуга не предполагает отчислений в бюджет города Пскова, - отметил он.



Однако, по его словам, договоры не заключаются, а также констатируется факты нарушений. Иногда «доходит до отвратительных разборок на территории Детского парка, которые вызывают бурю возмущения со стороны горожан».



- Меры соответствующие принимаются. Факты нарушений фиксируются. Все эти безобразия будут пресекаться, - отметил Валерий Наводкин.



Цифры

В прошлом году было составлено 8 протоколов. Штрафы за нарушение - от 500 до 1000 рублей.



В то же время владельцы лошадей объясняют нежелание заключать договоры нездоровой конкуренцией в этой сфере.



- Пока такая нездоровая конкуренция существует, мне проще отказаться от детского парка.



Получится ли выжить в такой ситуации, - непонятно. Но рисковать безопасностью детей, лошадей, работников… Дело может дойти до травм и поножовщины, - отметила одна из владельцев лошадей Мария Березина.

