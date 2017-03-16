Валерий Наводкин: Договоров с владельцами лошадей не было и нет
16 Марта 2017 - 11:46Главная → Хроника дня
Владельцы лошадей объясняют нежелание узаконить свою деятельность нездоровой конкуренцией
Договоров владельцев лошадей с администрацией города не было и нет. Об этом сообщил председатель комитета по правовому обеспечению администрации Пскова Валерий Наводкин.
По его словам, такая услуга как катание на лошадях, востребована.
- Есть три группы владельцев лошадей, среди них есть добросовестные, есть недобросовестные. Каждая услуга регламентирована соответствующими нормативно-правовыми актами, где указаны и места нахождения (Сиреневый бульвар и сквер на ул. Западной). Также владельцы лошадей должны заключить договор. Для этого необходимо собрать минимальный пакет документов и оказывать данные услуги, - сообщил он.
По его словам, это ветеринарное свидетельство, регистрация в налоговом органе, поскольку это оказание платных услуг, и справка, что владелец имеет навыки обращения с животным.
- Услуга не предполагает отчислений в бюджет города Пскова, - отметил он.
Однако, по его словам, договоры не заключаются, а также констатируется факты нарушений. Иногда «доходит до отвратительных разборок на территории Детского парка, которые вызывают бурю возмущения со стороны горожан».
- Меры соответствующие принимаются. Факты нарушений фиксируются. Все эти безобразия будут пресекаться, - отметил Валерий Наводкин.
По его словам, такая услуга как катание на лошадях, востребована.
- Есть три группы владельцев лошадей, среди них есть добросовестные, есть недобросовестные. Каждая услуга регламентирована соответствующими нормативно-правовыми актами, где указаны и места нахождения (Сиреневый бульвар и сквер на ул. Западной). Также владельцы лошадей должны заключить договор. Для этого необходимо собрать минимальный пакет документов и оказывать данные услуги, - сообщил он.
По его словам, это ветеринарное свидетельство, регистрация в налоговом органе, поскольку это оказание платных услуг, и справка, что владелец имеет навыки обращения с животным.
- Услуга не предполагает отчислений в бюджет города Пскова, - отметил он.
Однако, по его словам, договоры не заключаются, а также констатируется факты нарушений. Иногда «доходит до отвратительных разборок на территории Детского парка, которые вызывают бурю возмущения со стороны горожан».
- Меры соответствующие принимаются. Факты нарушений фиксируются. Все эти безобразия будут пресекаться, - отметил Валерий Наводкин.
Цифры
В прошлом году было составлено 8 протоколов. Штрафы за нарушение - от 500 до 1000 рублей.
В то же время владельцы лошадей объясняют нежелание заключать договоры нездоровой конкуренцией в этой сфере.
- Пока такая нездоровая конкуренция существует, мне проще отказаться от детского парка.
Получится ли выжить в такой ситуации, - непонятно. Но рисковать безопасностью детей, лошадей, работников… Дело может дойти до травм и поножовщины, - отметила одна из владельцев лошадей Мария Березина.
В то же время владельцы лошадей объясняют нежелание заключать договоры нездоровой конкуренцией в этой сфере.
- Пока такая нездоровая конкуренция существует, мне проще отказаться от детского парка.
Получится ли выжить в такой ситуации, - непонятно. Но рисковать безопасностью детей, лошадей, работников… Дело может дойти до травм и поножовщины, - отметила одна из владельцев лошадей Мария Березина.
Если бы все катали добросовестно, то может и 15 лошадей находиться в парке, а если все безбашенные, это опасно для города и для детей, - сказала она.
Комментарии: 3
Комментарии
Анонимный
16 Марта 2017 - 13:22
Страшно представить, что будет если ребенок упадет с лошади. Ведь этих беспредельщиц трудно привлечь будет к ответственности. Родители, задумайтесь, прежде чем сажать своих детей на лошадей
Аноним-2
16 Марта 2017 - 15:47
Действительно, если у нас такие непутевые законы, что руки коротки до нарушителей и у полиции, и у администрации, надо просто их игнорировать. И услуга не будет востребована, сами уйдут. Сумасшествие сажать ребенка на лошадь к неадекватным хозяевам!
Анонимный
16 Марта 2017 - 17:27
Достали, спокойно по парку не пройти с ребенком, сразу как саранча летят толпой с предложением покататься. Тропинки все в навозе, как буд-то по хлеву идешь.
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