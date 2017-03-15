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Изменилось время второго сеанса Суздальского фестиваля

15 Марта 2017 - 17:41
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По вашим многочисленным просьбам второй сеанс Суздальского фестиваля, который состоится завтра 16 марта, переносится с 14:00 на 16:00. Будьте внимательны!

Программа второго фестивального дня называется «Корова мечтала» и не имеет возрастных ограничений.

Афиша на 16 марта:

«Котики вперед. Самый главный начальник»
Катя и Котя строят домик для утят. Котя решил руководить и делать все по-своему.

«История Ам-Няма». Эпизод о приключениях Ам-Няма в России.

«Листопад». Музыкальная зарисовка про осень в лесу.

«Бельчонок и санки». Бельчонок находит в зимнем лесу забытые санки. Он умеет ловко скакать по деревьям, но никогда еще не катался с горки. Любопытство побеждает страх.

А также анимационные фильмы «Цып-Цып. Знакомство», «Маленькие лесные истории. Следопыт», «Тима и Тома. Поручение», «Привет малыш. Про кошку», «Машинки. Минивэн», «Буба. Мышеловка», «Корова мечтала».

Стоимость посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей для одного зрителя. Билеты можно приобрести в кассе Псковского театра драмы (ул. Пушкина, 13) или онлайн на сайте Дирекции.

Напомним, что Суздальский фестиваль основан и проводится в городе Суздале. Ежегодно там проходят смотры лучших новинок российской анимации. Города партнеры, среди которых Псков, параллельно с показами в Суздале демонстрируют мультфильмы-участники фестиваля. В этом году показы в Пскове будут проходить с 15 по 19 марта.

*«Медиахолл» расположен по адресу: улица Пушкина, 13 А (административное здание за Драмтеатром, 3 этаж).

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