Кадастровый скачок обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

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В четверг, 16 марта, в 15.00, в пресс-центре «Псковской правды» - круглый стол с садоводами. Обсудим скачок в кадастровой стоимости земельных участков, ожидаемые плюсы, возможные риски - появление большого количества брошенных участков. Попытаемся найти пути решения проблемы. А также узнаем, какие районы и почему уже начали работу по снижению ставки земельного налога.С 2017 года налог на земельные участки в садоводствах вырос в разы. Помимо этого налога на плечи собственников земли ложится уплата членских взносов, размер которых также резко подскочит, т.к. именно из этих сборов оплачивался налог на землю общего пользования (размер этого налога вырос почти в 20 раз).1. По тел. (8112) 57-31-232. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.3.ВКонтакте4. В комментариях под этой новостью