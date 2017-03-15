Кадастровый скачок обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
15 Марта 2017 - 16:33Главная → Хроника дня → Пресс-центр
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В четверг, 16 марта, в 15.00, в пресс-центре «Псковской правды» - круглый стол с садоводами. Обсудим скачок в кадастровой стоимости земельных участков, ожидаемые плюсы, возможные риски - появление большого количества брошенных участков. Попытаемся найти пути решения проблемы. А также узнаем, какие районы и почему уже начали работу по снижению ставки земельного налога.
С 2017 года налог на земельные участки в садоводствах вырос в разы. Помимо этого налога на плечи собственников земли ложится уплата членских взносов, размер которых также резко подскочит, т.к. именно из этих сборов оплачивался налог на землю общего пользования (размер этого налога вырос почти в 20 раз).
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С 2017 года налог на земельные участки в садоводствах вырос в разы. Помимо этого налога на плечи собственников земли ложится уплата членских взносов, размер которых также резко подскочит, т.к. именно из этих сборов оплачивался налог на землю общего пользования (размер этого налога вырос почти в 20 раз).
Свои вопросы можно задать1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
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