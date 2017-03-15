Проблемы «лошадиного» бизнеса обсудят завтра в Пскове
15 Марта 2017 - 14:08Главная → Хроника дня → Пресс-центр
Свои вопросы вы можете оставить в комментариях
16 марта, в 11.00 - в пресс-центре «Псковской правды» за «круглым столом» обсудим конфликт лошадников с правоохранительными органами, городской администрацией и даже друг с другом.
Какие формы работы устроили бы лошадников, а какие муниципалитет? Кто готов выступить гарантом безопасности детей и навести порядок в предоставлении этой услуги в центре Пскова.
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4. В комментариях под этой новостью
Какие формы работы устроили бы лошадников, а какие муниципалитет? Кто готов выступить гарантом безопасности детей и навести порядок в предоставлении этой услуги в центре Пскова.
Свои вопросы можно задать1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
Комментарии: 5
Комментарии
Артем
15 Марта 2017 - 14:37
Выдавать разрешения только наездницам 18+ , так как катающие детей, сам недавно на горшок перестали ходить. И только для лошадей оборудованных мешком для навоза. Ибо вступать в лепехи и перепрыгивать их, уже надоело.
kaskor
15 Марта 2017 - 14:40
Из Детского парка их убирать надо однозначно, вроде даже был запрет когда-то.
А разрешить катание можно в сквере на углу Рижского пр. и ул. Горького, и пусть лошадник благоустроят его за свой счет!
А разрешить катание можно в сквере на углу Рижского пр. и ул. Горького, и пусть лошадник благоустроят его за свой счет!
татьяна
15 Марта 2017 - 16:17
Пусть останутся, детский парк без них опустеет. В парке вообще не чего с детьми делать, если их убрать.
Ирина
15 Марта 2017 - 19:38
Из детского парка их надо убирать однозначно! Своими разборками они представляют опасность для окражающих! Детский парк-это не место для лошадей. Что будет , если лошать испугается и понесет???
Ася
15 Марта 2017 - 19:38
Почему в городе катают лица МЛАДШЕ 18 лет? Без каких либо свидетельств об обучении?
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