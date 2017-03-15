Проблемы «лошадиного» бизнеса обсудят завтра в Пскове

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16 марта, в 11.00 - в пресс-центре «Псковской правды» за «круглым столом» обсудим конфликт лошадников с правоохранительными органами, городской администрацией и даже друг с другом.Какие формы работы устроили бы лошадников, а какие муниципалитет? Кто готов выступить гарантом безопасности детей и навести порядок в предоставлении этой услуги в центре Пскова.

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