Сегодня днём состоится открытие XXII Суздальского фестиваля анимационного кино
15 Марта 2017 - 11:45Главная → Хроника дня
Программа первого фестивального дня называется «Бабушка с крокодилом». Мультфильмы рекомендованы для аудитории старше 6-ти лет.
Афише на 15 марта:
«Бабушка с крокодилом». Поучительная современная сказка о мальчике и папе, слишком занятыми своими смартфонами.
«Ежик, который совсем не ежик». История про ежика и птичку, которые благодаря творчеству и любви почувствовали себя личностями.
«Тучка и кит». История о поиске друга и о том, что ради настоящей дружбы можно не задумываясь пожертвовать собой.
«Про царя Гороха». Сказка о жизни овощей на грядке с горохом: принцесса Редиска капризничает, ее родители сердятся, а про принцессу Горошинку и вовсе забыли...
«Самый вкусный суп на свете». Фильм о добром Змее Горыновиче, который ищет главный ингредиент для своего супа — самого хорошего ребенка.
«Буль». В борьбе за собственное превосходство две рыбки могут дойти до уничтожения своего маленького аквариумного мира и погибнуть. Но, столкнувшись с опасностью, рыбки осознают, что жизненно важно остановить вражду и объединить усилия ради выживания.
«Кивиак». На острове посреди моря живут крабы. Их жизнь была легка и прекрасна до тех пор, пока однажды ночью к ним не прилетели загадочные гости...
«Мишка». История о первых шагах начинающего художника и неизбежных муках творчества.
«Большой маленький кот». Лирическая история о дружбе и одиночестве.
«Зимняя история» и «Планета AI. Опасная ботаника».
Продолжительность программы - 57 минут. Стоимость посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей для одного зрителя. Билеты можно приобрести в кассе Псковского театра драмы (ул. Пушкина, 13) или онлайн на сайте Дирекции.
Напомним, что Суздальский фестиваль основан и проводится в городе Суздале. Ежегодно там проходят смотры лучших новинок российской анимации. Города партнеры, среди которых Псков, параллельно с показами в Суздале демонстрируют мультфильмы-участники фестиваля. В этом году показы в Пскове будут проходить с 15 по 19 марта.
*«Медиахолл» расположен по адресу: улица Пушкина, 13 А (административное здание за Драмтеатром, 3 этаж).
Афише на 15 марта:
«Бабушка с крокодилом». Поучительная современная сказка о мальчике и папе, слишком занятыми своими смартфонами.
«Ежик, который совсем не ежик». История про ежика и птичку, которые благодаря творчеству и любви почувствовали себя личностями.
«Тучка и кит». История о поиске друга и о том, что ради настоящей дружбы можно не задумываясь пожертвовать собой.
«Про царя Гороха». Сказка о жизни овощей на грядке с горохом: принцесса Редиска капризничает, ее родители сердятся, а про принцессу Горошинку и вовсе забыли...
«Самый вкусный суп на свете». Фильм о добром Змее Горыновиче, который ищет главный ингредиент для своего супа — самого хорошего ребенка.
«Буль». В борьбе за собственное превосходство две рыбки могут дойти до уничтожения своего маленького аквариумного мира и погибнуть. Но, столкнувшись с опасностью, рыбки осознают, что жизненно важно остановить вражду и объединить усилия ради выживания.
«Кивиак». На острове посреди моря живут крабы. Их жизнь была легка и прекрасна до тех пор, пока однажды ночью к ним не прилетели загадочные гости...
«Мишка». История о первых шагах начинающего художника и неизбежных муках творчества.
«Большой маленький кот». Лирическая история о дружбе и одиночестве.
«Зимняя история» и «Планета AI. Опасная ботаника».
Продолжительность программы - 57 минут. Стоимость посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей для одного зрителя. Билеты можно приобрести в кассе Псковского театра драмы (ул. Пушкина, 13) или онлайн на сайте Дирекции.
Напомним, что Суздальский фестиваль основан и проводится в городе Суздале. Ежегодно там проходят смотры лучших новинок российской анимации. Города партнеры, среди которых Псков, параллельно с показами в Суздале демонстрируют мультфильмы-участники фестиваля. В этом году показы в Пскове будут проходить с 15 по 19 марта.
*«Медиахолл» расположен по адресу: улица Пушкина, 13 А (административное здание за Драмтеатром, 3 этаж).
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
15 Марта 2017
- Изменилось время второго сеанса Суздальского фестиваля17:41
- Кадастровый скачок обсудят в пресс-центре «Псковской правды»16:33
- Проблемы «лошадиного» бизнеса обсудят завтра в Пскове14:08
- Сегодня днём состоится открытие XXII Суздальского фестиваля анимационного кино11:45
- Билеты в театр со скидной до 75% специально к Международному дню театра10:11
- Ведомственная проверка проводится по факту смерти жительницы Новоржевского района14.03, 22:15
- В Невеле поисковики передали найденные останки воина его родным из Удмуртии14.03, 16:12
- Видеоролик о Пушкинском заповеднике участвует в мультимедийном фестивале14.03, 15:32
- 9 мая в Пскове: Салют на 7 минут, четыре парада и деньги ветеранам14.03, 14:50
- В Великих Луках строят ледовую арену и сносят школу14.03, 14:08
- Псковичи прекратят пить из Великой14.03, 12:59
- Министру Мединскому показали возможности туризма в Псковской области14.03, 12:21
- Облик Ганзейского знака выберут псковичи14.03, 11:46
- Почти полторы тысячи человек переедут из аварийного жилья к осени14.03, 11:11
- Главу парламента в Кунье сняли за коррупцию14.03, 10:54
- С пассажиров до сих пор требуют автовокзальный сбор14.03, 10:27
- В первый фестивальный день Псков увидит 11 мультфильмов14.03, 10:23
- Драмтеатр разыграет в соцсетях билет на спектакль14.03, 10:20
- В Пскове утверждён график отключения горячей воды (ТАБЛИЦА)14.03, 10:18
- В Псковской области продают самую дешевую шаурму в России14.03, 09:56
Лидеры обсуждений
- Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Пскове (ТАБЛИЦА)
- Прокуратура нашла на дорогах Пскова 21 яму
- Опубликовано расписание новых городских автобусов №112 и №118
- Криминальные итоги года подведут в Пскове 9 марта
- Ольга Стебихова: Чудо на кончиках пальцев
- ОДН дали отсрочку до конца марта
- Платежи за ОДН сократятся в несколько раз
- Армен Мнацаканян: Теперь Чеченцы должны приехать в Псков
- Галина Григорьевна: Я всю неделю после статьи заснуть не могла
- Кондуктор: Автопарк теряет выручку
Фото
В Пскове будут сносить домаЖенское жюри выбрало «Мистера Псков»Валентин Блох научил школьников работать со светомВесна. Псков. ДорогиВесь фото архив
Видео
Запрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Отборочный этап WorldSkills Russia проходит в ПсковеРоскомнадзор призывает беречь персональные данныеВесь видео архив