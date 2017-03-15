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Билеты в театр со скидной до 75% специально к Международному дню театра

15 Марта 2017 - 10:11
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День театра по всему миру отмечают 27 марта. В последние годы в этот день театры по всему миру продают билеты на свои спектакли со скидкой. В Псковском академическом театре 27 марта показов нет, но драмтеатр принял решение все равно присоединиться к этой традиции. Билеты на спектакли, показы которых состоятся в преддверии театрального праздника, можно будет купить со скидкой до 75%. Билеты по специальной цене будут доступны для покупки не один день, а целых три - 18, 19 и 20 марта.

Скидка до 75% действует на билеты спектакля «Фантазии Фарятьева». Показ состоится 25 марта в 18:00 на большой сцене. Любой билет на этот показ можно будет купить по фиксированной стоимости – 200 рублей (скидка на билеты этого спектакля составит от 50% до 75%).

С фиксированной скидкой в 50% с 18 по 20 марта будут продавать билеты на спектакль «Человек, обреченный на счастье». Любой билет на показ этой постановки, который состоится 26 марта в 18:00 на большой сцене, можно купить за полцены.

Приобретать билеты по акции ко Дню театра возможно только в кассе театра по адресу: улица Пушкина, 13 и в Гипермаркете «Империал» на первом этаже. Предложение действительно с 18 по 20 марта.

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