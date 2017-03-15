15 Марта 2017
Псков
+2 .. +4 °C
Великие Луки
+4 .. +6 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Ведомственная проверка проводится по факту смерти жительницы Новоржевского района

14 Марта 2017 - 22:15
Главная → Хроника дня

5 марта около 20 часов в Скорую помощь поступил вызов от соседей пожилой жительницы деревни Старый Двор (Новоржевский район). По их словам, женщина почувствовала себя плохо. Последующая расшифровка аудиозаписи вызова в диспетчерскую Скорой показала, что у женщины наблюдались симптомы острой сосудистой патологии, ей требовалась экстренная медицинская помощь.

Бригада скорой медицинской помощи Новоржевского филиала Пушкиногорской межрайонной больницы выехала по указанному адресу, но не смогла проехать по разбитой весенней дороге и вернулась на станцию, сообщил председатель комитета Псковской области по здравоохранению Игорь Потапов. При этом фельдшер выездной бригады не предпринял необходимых действий, которых требует соответствующая инструкция: не сообщил о случившемся ни в администрацию больницы, ни в администрацию Новоржевского филиала больницы, ни в Единую диспетчерскую службу.

Женщина скончалась. Инцидент стал поводом для ведомственной проверки.

«Давать однозначную оценку действиям бригады скорой помощи пока рано, но очевидно, что факт нарушения инструкции фельдшером налицо», - сказал Игорь Потапов. По результатам проверки будут сделаны соответствующие выводы и виновные будут наказаны, отметил глава ведомства. «К сожалению, пациента не вернуть, но хочется думать, что из этого случая все сделают правильные выводы», - заключил он.

От имени  комитета по здравоохранению и администрации Пушкиногорской межрайонной больницы Игорь Потапов выразил искренние соболезнования родственникам скончавшейся женщины, сообщает пресс-служба администрации региона. 

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове будут сносить домаЖенское жюри выбрало «Мистера Псков»Валентин Блох научил школьников работать со светомВесна. Псков. Дороги
Весь фото архив

Видео

Запрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Отборочный этап WorldSkills Russia проходит в ПсковеРоскомнадзор призывает беречь персональные данные
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 8 марта
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50