Ведомственная проверка проводится по факту смерти жительницы Новоржевского района
5 марта около 20 часов в Скорую помощь поступил вызов от соседей пожилой жительницы деревни Старый Двор (Новоржевский район). По их словам, женщина почувствовала себя плохо. Последующая расшифровка аудиозаписи вызова в диспетчерскую Скорой показала, что у женщины наблюдались симптомы острой сосудистой патологии, ей требовалась экстренная медицинская помощь.
Бригада скорой медицинской помощи Новоржевского филиала Пушкиногорской межрайонной больницы выехала по указанному адресу, но не смогла проехать по разбитой весенней дороге и вернулась на станцию, сообщил председатель комитета Псковской области по здравоохранению Игорь Потапов. При этом фельдшер выездной бригады не предпринял необходимых действий, которых требует соответствующая инструкция: не сообщил о случившемся ни в администрацию больницы, ни в администрацию Новоржевского филиала больницы, ни в Единую диспетчерскую службу.
Женщина скончалась. Инцидент стал поводом для ведомственной проверки.
«Давать однозначную оценку действиям бригады скорой помощи пока рано, но очевидно, что факт нарушения инструкции фельдшером налицо», - сказал Игорь Потапов. По результатам проверки будут сделаны соответствующие выводы и виновные будут наказаны, отметил глава ведомства. «К сожалению, пациента не вернуть, но хочется думать, что из этого случая все сделают правильные выводы», - заключил он.
От имени комитета по здравоохранению и администрации Пушкиногорской межрайонной больницы Игорь Потапов выразил искренние соболезнования родственникам скончавшейся женщины, сообщает пресс-служба администрации региона.
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