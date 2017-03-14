В первый фестивальный день Псков увидит 11 мультфильмов
14 Марта 2017 - 10:23Главная → Хроника дня
15 марта в 14:00 в «Медиахолле» Театрально-концертной дирекции начнется XXII Суздальский фестиваль анимационного кино.
Напомним, что фестиваль будет проходить с 15 по 19 марта. В афише представлены пять разных программ с лучшими новинками российской мультипликации.
Программа первого фестивального дня «Бабушка с крокодилом» создана для аудитории старше 6-ти лет.
В афише на 15 марта будут представлены мультфильмы:
«Бабушка с крокодилом». Поучительная современная сказка о мальчике и папе, слишком занятыми своими смартфонами.
«Ежик, который совсем не ежик». История про ежика и птичку, которые благодаря творчеству и любви почувствовали себя личностями.
«Тучка и кит». История о поиске друга и о том, что ради настоящей дружбы можно не задумываясь пожертвовать собой.
«Про царя Гороха». Сказка о жизни овощей на грядке с горохом: принцесса Редиска капризничает, ее родители сердятся, а про принцессу Горошинку и вовсе забыли...
«Самый вкусный суп на свете». Фильм о добром Змее Горыновиче, который ищет главный ингредиент для своего супа — самого хорошего ребенка.
«Буль». В борьбе за собственное превосходство две рыбки могут дойти до уничтожения своего маленького аквариумного мира и погибнуть. Но, столкнувшись с опасностью, рыбки осознают, что жизненно важно остановить вражду и объединить усилия ради выживания.
«Кивиак». На острове посреди моря живут крабы. Их жизнь была легка и прекрасна до тех пор, пока однажды ночью к ним не прилетели загадочные гости...
«Мишка». История о первых шагах начинающего художника и неизбежных муках творчества.
«Большой маленький кот». Лирическая история о дружбе и одиночестве.
А также анимационные фильмы «Зимняя история» и «Планета AI. Опасная ботаника».
Продолжительность программы - 57 минут. Стоимость посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей для одного зрителя. Билеты можно приобрести в кассе Псковского театра драмы (ул. Пушкина, 13) или онлайн на сайте Дирекции.
Напомним, что Суздальский фестиваль основан и проводится в городе Суздале. Ежегодно там проходят смотры лучших новинок российской анимации. Города партнеры, среди которых Псков, параллельно с показами в Суздале демонстрируют мультфильмы-участники фестиваля.
Напомним, что фестиваль будет проходить с 15 по 19 марта. В афише представлены пять разных программ с лучшими новинками российской мультипликации.
Программа первого фестивального дня «Бабушка с крокодилом» создана для аудитории старше 6-ти лет.
В афише на 15 марта будут представлены мультфильмы:
«Бабушка с крокодилом». Поучительная современная сказка о мальчике и папе, слишком занятыми своими смартфонами.
«Ежик, который совсем не ежик». История про ежика и птичку, которые благодаря творчеству и любви почувствовали себя личностями.
«Тучка и кит». История о поиске друга и о том, что ради настоящей дружбы можно не задумываясь пожертвовать собой.
«Про царя Гороха». Сказка о жизни овощей на грядке с горохом: принцесса Редиска капризничает, ее родители сердятся, а про принцессу Горошинку и вовсе забыли...
«Самый вкусный суп на свете». Фильм о добром Змее Горыновиче, который ищет главный ингредиент для своего супа — самого хорошего ребенка.
«Буль». В борьбе за собственное превосходство две рыбки могут дойти до уничтожения своего маленького аквариумного мира и погибнуть. Но, столкнувшись с опасностью, рыбки осознают, что жизненно важно остановить вражду и объединить усилия ради выживания.
«Кивиак». На острове посреди моря живут крабы. Их жизнь была легка и прекрасна до тех пор, пока однажды ночью к ним не прилетели загадочные гости...
«Мишка». История о первых шагах начинающего художника и неизбежных муках творчества.
«Большой маленький кот». Лирическая история о дружбе и одиночестве.
А также анимационные фильмы «Зимняя история» и «Планета AI. Опасная ботаника».
Продолжительность программы - 57 минут. Стоимость посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей для одного зрителя. Билеты можно приобрести в кассе Псковского театра драмы (ул. Пушкина, 13) или онлайн на сайте Дирекции.
Напомним, что Суздальский фестиваль основан и проводится в городе Суздале. Ежегодно там проходят смотры лучших новинок российской анимации. Города партнеры, среди которых Псков, параллельно с показами в Суздале демонстрируют мультфильмы-участники фестиваля.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
14 Марта 2017
- 9 мая в Пскове: Салют на 7 минут, четыре парада и деньги ветеранам14:50
- В Великих Луках строят ледовую арену и сносят школу14:08
- Псковичи прекратят пить из Великой12:59
- Министру Мединскому показали возможности туризма в Псковской области12:21
- Облик Ганзейского знака выберут псковичи11:46
- Почти полторы тысячи человек переедут из аварийного жилья к осени11:11
- Главу парламента в Кунье сняли за коррупцию10:54
- С пассажиров до сих пор требуют автовокзальный сбор10:27
- В первый фестивальный день Псков увидит 11 мультфильмов10:23
- Драмтеатр разыграет в соцсетях билет на спектакль10:20
- В Пскове утверждён график отключения горячей воды (ТАБЛИЦА)10:18
- В Псковской области продают самую дешевую шаурму в России09:56
- Псковичи выбирают лучшего свадебного фотографа13.03, 11:11
- Опубликована полная афиша Суздальского фестиваля анимационного кино в Пскове13.03, 10:23
- В Великолукском районе горел дачный дом12.03, 10:47
- Псковские полицейские напоминают, как поступать с подозрительными предметами12.03, 10:22
- В Пскове отремонтируют 40 км городских дорог12.03, 10:15
- В воскресенье ожидается облачная погода без осадков12.03, 00:30
- «Золушку» в Псковском драмтеатре сегодня покажут в последний раз в этом сезоне11.03, 10:13
- В Псковской области 20-летний мужчина обвиняется в половой связи с 12-летней девочкой11.03, 09:36
Лидеры обсуждений
- Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Пскове (ТАБЛИЦА)
- Прокуратура нашла на дорогах Пскова 21 яму
- Криминальные итоги года подведут в Пскове 9 марта
- Опубликовано расписание новых городских автобусов №112 и №118
- ОДН дали отсрочку до конца марта
- Ольга Стебихова: Чудо на кончиках пальцев
- Платежи за ОДН сократятся в несколько раз
- Армен Мнацаканян: Теперь Чеченцы должны приехать в Псков
- Галина Григорьевна: Я всю неделю после статьи заснуть не могла
- Кондуктор: Автопарк теряет выручку
Фото
В Пскове будут сносить домаЖенское жюри выбрало «Мистера Псков»Валентин Блох научил школьников работать со светомВесна. Псков. ДорогиВесь фото архив
Видео
Запрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Отборочный этап WorldSkills Russia проходит в ПсковеРоскомнадзор призывает беречь персональные данныеВесь видео архив