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Драмтеатр разыграет в соцсетях билет на спектакль

14 Марта 2017 - 10:20
Главная → Хроника дня
14 марта Псковский академический театр драмы подарит билет на один из самых ярких спектаклей 111-го сезона.

Для того, чтобы получить билет, необходимо следить за новостями в официальной группе театра в социальной сети «Вконтакте». Там будут рассказаны все условия конкурса. Отметим, что получить бесплатный будет очень легко. Следите за обновлениями группы.
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